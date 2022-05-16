До програми кінофестивалю увійшли фільми, зняті з 2014 року. Його метою є показати, що "нова українська хвиля" – це унікальне явище в українській культурі, яке формує сучасний кінематограф, працює з актуальними темами та намагається осмислювати важливі соціальній події та явища. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фестивалю.

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Як зазначив маркетинг-директор "Планети Кіно" Толік Козловський, під час війни кінотеатри знаходяться у дуже важкій ситуації, передусім через постійні повітряні тривоги, через які вони змушені переривати показ фільму та евакуйовувати гостей.

Можливо, війна не найкращий час для івентів, однак ми віримо, що культура – це один їх стовпів, на які спирається наша національні ідентичність, тому чим більше культурних подій, тим сильніші ми стаємо!,

– доповнив він.

Саме тому, вони вирішили організувати кінофестиваль, щоб привернути увагу до найкращих картин "нової української хвилі".

Після показу кожного фільму відбуватиметься обговорення стрічки у форматі офлайн-подкасту. Модеруватимуть зустрічі співзасновники Gogol.Media та подкасту про літературу "Вуса Гоголя" Вадим Кириленко та Микита Рибаков, а також кінокритики Ігор Кромф та Станіслав Тарасенко.

Гості офлайн показу

Режисери:

Мирослав Слабошпицький ("Плем’я");

Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі");

Валентин Васянович ("Атлантида");

Наріман Алієв ("Додому").

Актори:

Марія Федорченко ("Стоп-Земля");

Дмитро Сова ("Черкаси");

Євген Ламах ("Черкаси") та багато інших.

Фестиваль матиме дві секції. Перша – "Кіно наших днів", яка присвячена соціальному кіно. У її межах покажуть соціальну драму "Плем’я" (2014 рік), ліричну комедію "Мої думки тихі" (2020 рік), соціальну комедію "Герой мого часу" (2018 рік) та підліткову драму "Стоп-Земля" (2021 рік).

До речі. Чому варто дивитися стрічку "Стоп-Земля", читайте у нашому матеріалі.

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Друга секція – "Люди війни". Вона присвячена темі війни Росії проти України, починаючи з окупації Криму у 2014 році та завершуючи проєкцією перемоги України у війні. У програмі секції чотири драми: "Черкаси" (2019 рік), "Додому" (2019 рік), "Погані дороги" (2020 рік), "Атлантида" (2019 рік).

По-перше, задача нашого фестивалю — показати динаміку розвитку українського кіно за останні 8 років. Розповісти про те, як воно змінювалось, шукало форму та голос. А, по-друге, показати, що наше кіно круте та варте уваги. Тому що воно розповідає історії про нас. Воно підіймає актуальні теми, смішить, надихає та змушує задуматися,

– Микита Рибаков, співзасновник Gogol.Media та подкасту про літературу "Вуса Гоголя".

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Рибаков доповнив, що усі щиро сподіваються на ще більшу популярність українського кіно. За його словами, воно колись буде конкурувати з такими гігантами, як Marvel чи DC: "Тому що, повірте, воно того варте".

Як повідомила пресслужба, фестиваль відбудеться у кінотеатрах Планета Кіно у Львові та Києві, покази триватимуть з 19 по 22, та з 26 по 29 травня. Один показ на кожен фільм. Кіносеанси розпочинатимуться о 18:00 годині, щоб у глядачів була можливість доїхати додому до комендантської години.