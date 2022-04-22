"Стоп-Земля": сюжет та цікаві факти

За словами Катерини Горностай, її фільм – це сплав її покоління та актуального життя сучасного підлітка. Виробництво стрічки розпочалося ще у 2016 році. Сценарій більшою мірою був заснований на шкільному житті зразка 2000-х, але потім його адаптували до сучасності.

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За сюжетом 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі. Вона почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з них по-своєму переживає шкільну буденність: екзамени, перше кохання, стосунки з однолітками.

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року над імпровізацією, голосом, руховими практиками.

Цікаво, що назва драми "Стоп-Земля" – це гра дитинства Катерини Горностай. "Одна людина водить із закритими очима, інші люди – навколо неї на майданчику десь зверху від землі, і ціль гри така: тому, хто водить, спіймати й вгадати ім’я. Інший варіант – почути, як хтось перебігає з однієї верхотури на іншу. Вона кричить: "Стоп-Земля" і відкриває очі, гра призупиняється і таким чином водить та людина, яка в той момент була на землі. Такі правила гри", – прокоментувала режисерка.

"Стоп-Земля": дивіться трейлер до картини

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Чому фільм вразив українців

Глядачі в захваті від щирих емоцій акторів та поділяють справжні почуття героїв. Крім цього, багатьом ця картина ностальгійна, адже нагадала про перше шкільне кохання, підліткову незграбність та юнацьку незручність. І, що цікаво, переглянули картину не лише юнаки та юнки, а і їхні батьки: "Сучасний світ тінейджерів такий інакший! Подивився син-підліток і ми з чоловіком! Корисно для усіх батьків та дітей 16+".

Шанувальники якісного кіно вважають, що це фільм, якого точно бракувало цьому світові та українському кінематографу зокрема. Адже він "про важливість кожної людини як такої. З усіма її тарганами чи внутрішніми бар’єрами".

На мій погляд, "Стоп-Землі" вдалося майже неможливе – це кіно спільне й актуальне для, як мінімум, 3 поколінь українців – gen z, міленіалів та gen x. Таке об'єднання дорогого варте, досі український кінематограф створював одиниці подібних фільмів.

Більше відгуків про фільм читайте за посиланням. У коментарях відзначають гарну мову героїв та їхню харизму.