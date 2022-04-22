"Стоп-Земля": сюжет и интересные факты

По словам Екатерины Горностай, ее фильм – это сплав ее поколения и актуальная жизнь современного подростка. Производство фильма началось еще в 2016 году. Сценарий в большей степени был основан на школьной жизни образца 2000-х, но затем был адаптирован к современности.

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По сюжету 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе. Она чувствует себя несколько отстранена от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную обыденность: экзамены, первую любовь, отношения со сверстниками.

В ленте играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работал в актерской лаборатории осенью 2019 над импровизацией, голосом, двигательными практиками.

Интересно, что название драмы "Стоп-Земля" – игра детства Екатерины Горностай. "Один человек водит с закрытыми глазами, другие люди – вокруг него на площадке где-то сверху от земли, и цель игры такова: водителю, поймать и угадать имя. Другой вариант – услышать, как кто-то перебегает с одной верхотуры на другую Она кричит: "Стоп-Земля" и открывает глаза, игра приостанавливается и таким образом водит тот человек, который в тот момент был на земле. Такие правила игры", – прокомментировал режиссер.

"Стоп-Земля": смотрите трейлер к картине

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Почему фильм поразил украинцев

Зрители в восторге от искренних эмоций и разделяют настоящие чувства героев. Кроме этого, многим эта ностальгическая картина, ведь напомнила о первой школьной любви, подростковом неловкости и юношеском неудобстве. И, что интересно, просмотрели картину не только юноши и юноши, но и их родители: "Современный мир тинейджеров такой иной! Посмотрел сын-подросток и мы с мужем! Полезно всем родителям и детям 16+".

Почитатели качественного кино считают, что это фильм, которого не хватало этому миру и украинскому кинематографу в частности. Ведь он "о важности каждого человека как такового. Со всеми его тараканами или внутренними барьерами".

На мой взгляд, "Стоп-Земле" удалось почти невозможное – это кино общее и актуальное для как минимум 3 поколений украинцев – gen z, миллениалов и gen x. Такое объединение дорогого стоит, до сих пор украинский кинематограф создавал единицы подобных фильмов.

Больше отзывов о фильме читайте по ссылке. В комментариях отмечают хороший язык героев и их харизму.