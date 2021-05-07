Сюжет сериала "Наследие Юпитера"

Кинолента снята по одноименной серии комиксов, впервые опубликованных в 2013 году. Персонажи комиксов-супергерои, которых относят к нескольким поколениям. Некоторые из них начинали свою деятельность в 1930-е годы и имели целью помогать людям. Однако их потомки не хотят продолжать наследие родителей, их беспокоит лишь признание.

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Поэтому в сериале речь идет о конфликте между родителями и детьми, между группой стареющих супергероев, известных как "Союз". Также лента рассказывает о том, какие они использовали силы в 1932 году для улучшения человечества, в частности их лидера Шелдона Семпсона.

Также молодые супергерои задают себе вопрос- а каково их место в мире и нужны ли они ему.

Актеры сериала "Наследие Юпитера"

Джош Дюамель ("Трансформеры", "Однажды в Риме", "Жизнь, как она есть");

Лесли Бибб ("Железный человек", "Шопоголик", "Няня");

Бен Дэниелс ("Корона", "Карточный домик").



Кадр из фильма "Наследие Юпитера" / Фото Kinorium

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Постер к сериалу "нНаследие Юпитера" / Фото About Netflix

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