Сюжет сериала "Наследие Юпитера"
Кинолента снята по одноименной серии комиксов, впервые опубликованных в 2013 году. Персонажи комиксов-супергерои, которых относят к нескольким поколениям. Некоторые из них начинали свою деятельность в 1930-е годы и имели целью помогать людям. Однако их потомки не хотят продолжать наследие родителей, их беспокоит лишь признание.
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Поэтому в сериале речь идет о конфликте между родителями и детьми, между группой стареющих супергероев, известных как "Союз". Также лента рассказывает о том, какие они использовали силы в 1932 году для улучшения человечества, в частности их лидера Шелдона Семпсона.
Также молодые супергерои задают себе вопрос- а каково их место в мире и нужны ли они ему.
Актеры сериала "Наследие Юпитера"
- Джош Дюамель ("Трансформеры", "Однажды в Риме", "Жизнь, как она есть");
- Лесли Бибб ("Железный человек", "Шопоголик", "Няня");
- Бен Дэниелс ("Корона", "Карточный домик").
Кадр из фильма "Наследие Юпитера" / Фото Kinorium
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Постер к сериалу "нНаследие Юпитера" / Фото About Netflix
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