Напомним, франшиза Souls – это серия игр, в которых игроки сражаются с демоническими и ужасными монстрами. По мере того как игроки принимают участие в изнурительных и, особенно, сложных боях, они получают новое снаряжение для экипировки своего героя. Сегодня эти игры известны своей невероятной сложностью и гротескным дизайном монстров.

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Подробности мини-сериала по игре Bloodborne

По структуре история будет похожей на такие фильмы как "Ужас" или "Рейд", где главный герой будет бороться с врагами.



Кадр из игры Bloodborne / Фото That Hashtag Show

Уже есть ранняя версия сценария. Каждый сезон будет иметь 8 серий.

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Еще нет информации о кастингах, но известно, что будут искать актера с опытом работы каскадером. Ведь, в конце каждого эпизода главный герой сразится с боссом игры.