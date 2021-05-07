Нагадаємо, франшиза Souls – це серія ігор, в яких гравці б'ються з демонічними і жахливими монстрами. В міру того, як гравці беруть участь у виснажливих і, особливо, складних боях, вони отримують нове спорядження для екіпіровки свого героя. Сьогодні ці ігри відомі своєю неймовірною складністю і гротескним дизайном монстрів.

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Подробиці мінісеріалу за грою Bloodborne

За структурою історія буде схожою на такі фільми як "Жах" або "Рейд", де головний герой боротиметься з ворогами.



Кадр з гри Bloodborne / Фото That Hashtag Show

Вже є рання версія сценарію. Кожен сезон матиме 8 серій.

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Ще немає інформації щодо кастингів, але відомо, що шукатимуть актора з досвідом роботи каскадером. Адже, в кінці кожного епізоду головний герой змагатиметься з босом гри.