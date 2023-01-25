"Мы схожи с ней по характеру": Наталья Денисенко стала голосом Мавки
Источник:Наталья Денисенко
"Мавка. Лесная песня" выйдет в кинотеатрах Украины 2 марта. Среди звездного состава актеров дубляжа мультфильма – Наталья Денисенко. Именно она озвучила главную героиню – чуткую Душу Пралису – Мавку.
Создатели картины отметили, что у Наталии Денисенко большой опыт озвучивания и дублирования, поэтому смогла с легкостью справиться с поставленной задачей. К тому же звезда тоже органично чувствует себя в этой роли.
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Наталья Денисенко озвучила Мавку
Я очень счастлива, что именно мой голос стал голосом Мавки. Мне кажется, это полностью моя роль. Я даже не представляю, кто еще мог бы озвучить Мавку кроме меня. Шучу, но мы схожи с ней по характеру и характеру — я такая же искренняя и не готова скрывать своих эмоций,
– говорит Наталья.
"Мавка – чуткая Душа Пралиса, которая заботится обо всех живых существах и предохраняет их от беды. Но некоторые жители жалуются, мол, она слишком милая, а потому не сможет дать достойный отпор врагам. Но это совсем не так. Нежная Мавка становится сильной и бескомпромиссной, когда ее дому угрожает опасность", – отмечают создатели фильма в инстаграме.
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Реакция сети
- "Спасибо за ваш талант! Великолепный тембр голоса в сочетании с нашим родным соловьиным языком! Это наслаждение";
- "Непревзойденно. Мы так ждем этот мультик. Спасибо за ваш голос";
- "Так интересно наблюдать за бэкстейджем озвучивания, а затем узнавать голос в мультике";
- "Супер! Круто! Наталочка, ваш голос – это что-то невероятное!";
- "Супер, мой сынишка ждал этого мультика три года, и вот наконец! Еще и с вашей озвучкой – это двойное удовольствие";
- "Bay, так благозвучно! Возникает гордость за то, что украинский язык такой мелодичный и красивый. Благодаря вам, мультфильм будет чрезвычайно крут!";
- "Очень хорошо. Моя дочь не может дождаться когда выйдет Мавка".
Кроме Наталки Денисенко, роли в мультфильме озвучили:
- Екатерина Осадчая,
- Нина Матвиенко,
- Назар Заднепровский,
- Олег Скрипка,
- Олег Фагот Михайлюта,
- участники этногруппы "ДахаБраха"
- Сергей Притула и другие.
Мы уверены, что премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать столь сильным и актуальным, каким, к сожалению, он сейчас",
– говорит Ирина Костюк, продюсер и идейная вдохновительница "Мавки".
После украинской премьеры 2 марта мультфильм покажут во Франции, позже в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн