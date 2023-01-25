Творці картини зазначили, що Наталка Денисенко має великий досвід озвучування та дублювання, тому змогла з легкістю впоратись із поставленим завданням. До того ж зірка також органічно почуває себе у цій ролі.

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Наталка Денисенко озвучила Мавку

Я дуже щаслива, що саме мій голос став голосом Мавки. Мені здається, це стовідсотково моя роль. Я навіть не уявляю, хто ще міг би озвучити Мавку окрім мене. Жартую, але ми схожі з нею за характером та вдачею — я така ж щира і не ладна приховувати своїх емоцій,

– говорить Наталка.

"Мавка — чуйна Душа Пралісу, яка піклується про усіх живих істот та охороняє їх від біди. Та деякі мешканці бідкаються, мовляв, вона занадто мила, а тому не зможе дати гідну відсіч ворогам. Але це зовсім не так. Ніжна Мавка стає сильною і безкомпромісною, коли її дому загрожує небезпека", – зазначають творці фільму в інстаграмі.

Голоси українських зірок у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня": дивіться ролик

Реакція мережі

"Дякую за ваш талант! Чудовий тембр голосу в поєднанні з нашою рідною солов'їною мовою! Це насолода";

"Неперевершено. Ми так чекаємо цей мультик. Дякуємо за ваш голос";

"Так цікаво спостерігати за бекстейджем озвучування, а потім впізнавати голос в мультику";

"Супер! Круто! Наталочко, ваш голос – це щось неймовірне!";

"Супер, мій синочок чекав на цей мультик три роки, і от нарешті! Ще й з вашою озвучкою – це подвійне задоволення";

"Bay, так милозвучно! Виникає гордість за те, що українська мова така мелодійна та гарна. Завдяки вам, мультфільм буде надзвичайно крутий!";

"Дуже гарно. Моя доця не може дочекатися коли вийде Мавка".

Окрім Наталки Денисенко, ролі у мультфільмі озвучили:

Катерина Осадча,

Ніна Матвієнко,

Назар Задніпровський,

Олег Скрипка,

Олег Фагот Михайлюта,

учасники етногурту "ДахаБраха"

Сергій Притула та інші.

Ми впевнені, прем’єра "Мавки" стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз",

– говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця "Мавки".

Після української прем’єри 2 березня, мультфільм покажуть у Франції, пізніше у Європі, а також у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн