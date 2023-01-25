Творці картини зазначили, що Наталка Денисенко має великий досвід озвучування та дублювання, тому змогла з легкістю впоратись із поставленим завданням. До того ж зірка також органічно почуває себе у цій ролі.
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Наталка Денисенко озвучила Мавку
Я дуже щаслива, що саме мій голос став голосом Мавки. Мені здається, це стовідсотково моя роль. Я навіть не уявляю, хто ще міг би озвучити Мавку окрім мене. Жартую, але ми схожі з нею за характером та вдачею — я така ж щира і не ладна приховувати своїх емоцій,
– говорить Наталка.
"Мавка — чуйна Душа Пралісу, яка піклується про усіх живих істот та охороняє їх від біди. Та деякі мешканці бідкаються, мовляв, вона занадто мила, а тому не зможе дати гідну відсіч ворогам. Але це зовсім не так. Ніжна Мавка стає сильною і безкомпромісною, коли її дому загрожує небезпека", – зазначають творці фільму в інстаграмі.
Голоси українських зірок у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня": дивіться ролик
Реакція мережі
- "Дякую за ваш талант! Чудовий тембр голосу в поєднанні з нашою рідною солов'їною мовою! Це насолода";
- "Неперевершено. Ми так чекаємо цей мультик. Дякуємо за ваш голос";
- "Так цікаво спостерігати за бекстейджем озвучування, а потім впізнавати голос в мультику";
- "Супер! Круто! Наталочко, ваш голос – це щось неймовірне!";
- "Супер, мій синочок чекав на цей мультик три роки, і от нарешті! Ще й з вашою озвучкою – це подвійне задоволення";
- "Bay, так милозвучно! Виникає гордість за те, що українська мова така мелодійна та гарна. Завдяки вам, мультфільм буде надзвичайно крутий!";
- "Дуже гарно. Моя доця не може дочекатися коли вийде Мавка".
Окрім Наталки Денисенко, ролі у мультфільмі озвучили:
- Катерина Осадча,
- Ніна Матвієнко,
- Назар Задніпровський,
- Олег Скрипка,
- Олег Фагот Михайлюта,
- учасники етногурту "ДахаБраха"
- Сергій Притула та інші.
Ми впевнені, прем’єра "Мавки" стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз",
– говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця "Мавки".
Після української прем’єри 2 березня, мультфільм покажуть у Франції, пізніше у Європі, а також у країнах Близького Сходу і Північної Африки.
"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн