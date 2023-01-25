Создатели картины отметили, что у Наталии Денисенко большой опыт озвучивания и дублирования, поэтому смогла с легкостью справиться с поставленной задачей. К тому же звезда тоже органично чувствует себя в этой роли.

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Наталья Денисенко озвучила Мавку

Я очень счастлива, что именно мой голос стал голосом Мавки. Мне кажется, это полностью моя роль. Я даже не представляю, кто еще мог бы озвучить Мавку кроме меня. Шучу, но мы схожи с ней по характеру и характеру — я такая же искренняя и не готова скрывать своих эмоций,

– говорит Наталья.

"Мавка – чуткая Душа Пралиса, которая заботится обо всех живых существах и предохраняет их от беды. Но некоторые жители жалуются, мол, она слишком милая, а потому не сможет дать достойный отпор врагам. Но это совсем не так. Нежная Мавка становится сильной и бескомпромиссной, когда ее дому угрожает опасность", – отмечают создатели фильма в инстаграме.

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Реакция сети

"Спасибо за ваш талант! Великолепный тембр голоса в сочетании с нашим родным соловьиным языком! Это наслаждение";

"Непревзойденно. Мы так ждем этот мультик. Спасибо за ваш голос";

"Так интересно наблюдать за бэкстейджем озвучивания, а затем узнавать голос в мультике";

"Супер! Круто! Наталочка, ваш голос – это что-то невероятное!";

"Супер, мой сынишка ждал этого мультика три года, и вот наконец! Еще и с вашей озвучкой – это двойное удовольствие";

"Bay, так благозвучно! Возникает гордость за то, что украинский язык такой мелодичный и красивый. Благодаря вам, мультфильм будет чрезвычайно крут!";

"Очень хорошо. Моя дочь не может дождаться когда выйдет Мавка".

Кроме Наталки Денисенко, роли в мультфильме озвучили:

Екатерина Осадчая,

Нина Матвиенко,

Назар Заднепровский,

Олег Скрипка,

Олег Фагот Михайлюта,

участники этногруппы "ДахаБраха"

Сергей Притула и другие.

Мы уверены, что премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать столь сильным и актуальным, каким, к сожалению, он сейчас",

– говорит Ирина Костюк, продюсер и идейная вдохновительница "Мавки".

После украинской премьеры 2 марта мультфильм покажут во Франции, позже в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн