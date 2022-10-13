"Иногда бывают трудности": как Наталья Денисенко перешла на украинский язык

Украинская актриса Наталья Денисенко в начале войны еще говорила по-русски, как ее муж и сын. Однако впоследствии поняла, что следует переходить на украинский. Легко ли ей это дается – читайте ниже.

Когда в обиходе Наталья Денисенко перешла на украинский язык, ее муж продолжал еще общаться на русском. Известно, что сын актрисы за один месяц перешел на украинский, ведь, по ее словам, "дети учатся всему очень быстро".

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Как в вашей семье Натальи Денисенко проходит процесс "украинизации"

Звезда заметила, что иногда у нее бывают трудности, она может забыть какое-то слово, но смотрит в переводчики: "Возникают русизмы, суржик, но, я считаю, что сейчас это лучше, чем общаться на русском. Это мой сознательный выбор".

Как это должно происходить в Украине? Наталье очень не нравится тенденция, когда говорят: "Переходи на украинский". По ее словам, это очень неправильно, ведь любое насилие отвлекает людей. "Считаю, что после победы нужно придумать какую-нибудь классную образовательную программу, которая будет мягкой, приятной для всех областей, где есть русскоязычное население. Надо сделать какую-нибудь бесплатную образовательную программу, возможно, мастер-классы, чтобы звезды приезжали, помогали. Или какую-нибудь онлайн-программу. К примеру, я делала благотворительный мастер-класс. Это мой опыт, я поняла, как быстро перейти. Я бы его назвала даже мотивационным, поскольку там была история Украины, история нашего языка", – дополнила она.

Этот период "украинизации" должен продолжаться мягко и с поощрением, а не с хейтом, как происходит сейчас,

– подытожила звезда.

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