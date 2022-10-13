Коли в побуті Наталка Денисенко перейшла на українську мову, її чоловік продовжував ще спілкуватися російською. Відомо, що син актриси за один місяць перейшов на українську, адже за її словами, "діти вчаться всьому дуже швидко".

Читайте також Наталка Денисенко зізналася, на що живе її сім’я під час війни й чи думала про зміну роботи

Як у вашій сім'ї Наталки Денисенко відбувається процес "українізації"

Зірка зауважила, що інколи в неї бувають труднощі, вона може забути якесь слово, але дивиться в перекладачі: "Виникають русизми, суржик, але, я вважаю, що зараз це краще, ніж спілкуватися російською. Це мій свідомий вибір".

Як це має відбуватися в Україні? Наталці дуже не подобається тенденція, коли кажуть: "Переходь на українську". За її словами, це дуже неправильно, адже будь-яке насильство відвертає людей. "Вважаю, що після перемоги потрібно придумати якусь класну освітню програму, яка буде м'якою, приємною для всіх областей, де є російськомовне населення. Треба зробити якусь безкоштовну освітню програму, можливо, майстер-класи, щоб зірки приїжджали, допомагали. Чи якусь онлайн-програму. До прикладу, я робила благодійний майстер-клас. Це мій досвід, я зрозуміла, як швидко перейти. Я б його назвала навіть мотиваційним, оскільки там була історія України, історія нашої мови", – доповнила вона.

Цей період "українізації" має тривати м'яко і з заохоченням, а не з хейтом, як от відбувається зараз,

– підсумувала зірка.

Наталка Денисенко у Львові: дивіться відео