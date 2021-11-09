Наталья Денисенко играет роль Ларисы Яхонтовой – актрисы нежинского театра и жены Петра Черновского, жестокого и богатого помещика. По характеру она соблазнительная и саркастичная, любит внимание мужчин.

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О том, как сложится семейная жизнь с волевым Петром Червинским

Наталка Денисенко рассказала, что Лариса в первых двух сезонах и в третьем – два разных человека. Актриса считает, что у нее роль глубокой и драматической героини.

Как женщина с возрастом созревает, так и она превратится в мудрую женщину, которой предстоит пройти много испытаний. Когда я читала сценарий, у меня сжималось сердце, я даже плакала ― такие серьезные потрясения ее ждут в новом сезоне,

– говорит Денисенко.

Однако, семейная жизнь с Петром – не будет сказкой. Будут кризисы, конфликты и нестыковки, как у всех пар.

О самых сложных моментах во время съемок

Актриса рассказала, что сложными оказались съемки в Качановке. Съемочная группа долго туда ехала – 4,5 часа, сами съемки длились 12 часов и потом снова 4,5 часа возвращались домой.

Наталья Денисенко отметила, что в целом ей роль далась довольно легко. Например, у нее не было нужды нарабатывать особые навыки. Поскольку она играла роль актрисы нежинского театра.

Мне это знакомо, как быть на театральной сцене и как играть. Хотя была интересная сложность,

– поделилась Наталья.

"Мой муж Андрей Фединчик тоже играет в "Крепостной", и такого неоднозначного персонажа, который не нравится Ларисе. И режиссер говорит: "Андрей, ты должен сыграть так, чтобы Наташу от тебя тошнило". И действительно, было несколько таких моментов, когда мы играем сцену, а я смотрю на мужа и понимаю: это вообще другой человек, не могу на него смотреть! Такие интересные были нюансы", – дополнила актриса.

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