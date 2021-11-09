Наталка Денисенко грає роль Лариси Яхонтової – актриси ніжинського театру та дружини Петра Чернівського, жорстокого і багатого поміщика. За характером вона спокуслива і саркастична, любить увагу чоловіків.

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Про те, як складеться сімейне життя з вольовим Петром Червінським

Наталка Денисенко розповіла, що Лариса у перших двох сезонах і в третьому – дві різні людини. Актриса вважає, що в неї роль глибокої та драматичної героїні.

Як жінка з віком дозріває, так і вона перетвориться на мудру жінку, якій доведеться пройти багато випробувань. Коли я читала сценарій, у мене стискалося серце, я навіть плакала ― такі серйозні потрясіння на неї чекають у новому сезоні,

– каже Денисенко.

Однак, сімейне життя з Петром – не буде казкою. Будуть кризи, конфлікти та нестикування, як у всіх пар.

Про найскладніші моменти під час знімання

Акторка розповіла, що складними виявилися зйомки в Качанівці. Знімальна група довго туди їхала – 4,5 години, самі зйомки тривали 12 годин і потім знову 4,5 години поверталися додому.

Наталка Денисенко зауважила, що загалом їй роль далася досить легко. Наприклад, в неї не було потреби напрацьовувати особливі навички. Оскільки, вона грала роль актриси ніжинського театру.

Мені це знайомо, як бути на театральній сцені і як грати. Хоча була цікава складність,

– поділилася Наталка.

"Мій чоловік Андрій Федінчик теж грає в "Кріпосній", і такого неоднозначного персонажа, який не подобається Ларисі. І режисер каже: "Андрію, ти маєш зіграти так, щоб Наталку від тебе нудило". І справді, було кілька таких моментів, коли ми граємо сцену, а я дивлюся на чоловіка та розумію: це взагалі інша людина, не можу на неї дивитися! Отакі цікаві були нюанси", – доповнила акторка.

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