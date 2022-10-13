Муж Наталки Денисенко с собратьями вернулся в Киев, поэтому актрисе удается его видеть чаще. О службе актриса говорит, что не может рассказывать.

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Наталья Денисенко о службе мужа, сына и усыновления

В интервью 24 каналу Наталья поделилась, что сейчас ей действительно повезло. Она рассказала, что мама всегда рядом и побудет с ребенком, когда мужчина на службе.

Звезда говорит, что ее сын ходит в частный сад возле дома. "Поэтому у меня есть время для благотворительности и ведения социальных сетей", – дополнила она.

Сегодня война забрала родителей у многих украинских детей, многие из них становятся сиротами. Певица MamaRika, ведущий Юрий Горбунов, хореограф Женя Кот говорили, что думают над усыновлением, стремятся дать счастливое будущее ребенку, потерявшему семью в этой страшной войне. На вопрос, задумывалась ли Наталья Денисенко над тем, чтобы усыновить ребенка, она ответила, что пока нет, не знает, как это правильно сделать.

Наверное, нужно общаться с психологом, чтобы ребенок чувствовал себя членом семьи. Это большая работа. Я еще хочу родить своих детей. Пока об этом не думала, но, возможно, что-то изменится. Сейчас все мои силы и мнения направлены на помощь ВСУ,

– ответила звезда.



Наталья Денисенко с сыном / Фото из инстаграма актрисы

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