Родители Наталки Денисенко не хотели покидать родительский дом, от ракет врага они прятались в подвале. К тому же мама была только после больницы и плохо себя чувствовала.

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Денисенко рассказала о родителях, оставшихся в Чернигове во время обстрелов

В интервью ЖВЛ Наталья Денисенко вспомнила, как родной город ее отца и матери оккупанты беспощадно бомбили несколько месяцев. Родители категорически отказывались уезжать, а Наталья Денисенко, будучи тогда в безопасности, понимала, что ничего не могла поделать.

Моя мама только после больницы была. Они сидели в подвале. Потребовались антибиотики, а в аптеках ничего не было. Со светом были перебои, со связью тоже. Потом кончилась вода,

– сказала она.

Родители не хотели уезжать. Говорили: "Мы будем здесь". Я сижу с ребенком, меня муж вывез, и я понимаю, что ничего не могу сделать. Я вообще не могу никак помочь им. Морально это было ужаснее всего, – дополнила Денисенко.

Позже актрисе все же пришлось уговорить родителей эвакуироваться, она договорилась со знакомыми, которые их забрали в Хмельницкий. Потом она сама туда вернулась с сыном.

Сегодня звезда находится в Киеве вместе с 5-летним сыном, пока ее муж Андрей Фединчик служит в ВСУ. После победы звезда планирует забеременеть вторым ребенком, уехать на море и построить дом.



Наталья Денисенко с сыном / Фото из инстаграммы

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