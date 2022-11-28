Первый выпуск знаменитого комикса Stormwatch вышел еще в марте 1993 года. Очевидно, что нынешний директор и художник компании Wildstorm, руководимой организацией DC, Джим Ли понимает, что старых персонажей публика очень любит, однако все же решится немного обновить состав легендарной команды супер героев. Заметим, что – не в первый раз.

Читайте также Посмертное интервью с актрисой Чарлби Дин – лауреаткой Канн о фильме "Треугольник печали" и моде

Когда появится комикс с украинцем

Ожидается, что обновленный состав супер команды будет представлен публике 29 ноября 2022 года – то есть уже завтра. Украинский герой, ставший членом "Штормовой стражи", будет 52 года, однако внешне будет похож на 16-летнего подростка.

Обратите внимание! Отряд супер героев по сюжету подчиняется ООН и контролируется спутником, а обновленный комикс будет посвящен 30-летию американского издательства Image Comics. Там же, в Image Comics, печатались комиксы DC о команде Stormwatch.

Кроме того, известно, что украинец Ступка будет изображен в виде "живого генератора", умеющего летать. Интересно, конечно, при создании персонажа создатели "вдохновились" ли проблемами с электроэнергией в нашем государстве.

Украинская кино индустрия развивается

Важно отметить, что не только мировая кино индустрия развивается и создает культурный продукт, упоминая Украину. Также украинцы на территории государства развивают собственное кино, другие области культуры и делают все, чтобы выглядеть достойно на фоне мировых стран.

Читайте также Фильмы о Голодоморе, которые останутся в памяти каждого украинца – их стоит посмотреть всем

Напомним, что с 24 ноября и до середины декабря проходит 28-й ежегодный кинофестиваль "Новое немецкое кино. В новой реальности". Больше о нем вы можете узнать в этом материале.