Перший випуск знаменитого коміксу Stormwatch вийшов ще у березні 1993 року. Очевидно, що теперішній директор та художник компанії Wildstorm, якою керує організація DC, Джим Лі розуміє, що старих персонажів публіка дуже любить, однак все-таки наважиться трішки оновити склад легендарної команди супергероїв. Зауважмо, що це – не вперше.

Читайте також Посмертне інтерв'ю з акторкою Чарлбі Дін – лауреаткою Канн про фільм "Трикутник смутку" та моду

Коли з'явиться комікс з українцем

Очікується, що оновлений склад суперкоманди буде представлений публіці 29 листопада 2022 року – тобто уже завтра. Український герой, що став членом "Штормової варти", матиме 52 роки, однак зовнішньо буде схожий на 16-річного підлітка.

Зверніть увагу! Загін супергероїв за сюжетом підпорядковується ООН і контролюється супутником, а оновлений комікс буде присвячений 30-річчю американського видавництва Image Comics. Саме там, у Image Comics, друкувалися комікси DC про команду Stormwatch.

Окрім того, відомо, що українець Ступка буде зображений у вигляді "живого генератора", який вміє літати. Цікаво, звісно, чи під час створення персонажа творці "надихалися" проблемами з електроенергією в нашій державі.

Українська кіноіндустрія розвивається

Важливо зазначити, що не тільки світова кіноіндустрія розвивається та створює культурний продукт, згадуючи про Україну. Також українці на території держави розвивають власне кіно, інші галузі культури та роблять усе, аби мати гідний вигляд на фоні світових країн.

Читайте також Фільми про Голодомор, які залишаться у пам’яті кожного українця – їх варто переглянути усім

Нагадаємо, що з 24 листопада і до середини грудня відбувається 28-й щорічний кінофестиваль "Нове німецьке кіно. У новій реальності". Більше про нього ви можете дізнатися у цьому матеріалі.