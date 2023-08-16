Я категорически отказалась, – Денисенко вспомнила, как в начале войны ей писал русский режиссер

Многие украинские актеры время от времени делятся, что получают предложения работы от россиян – даже во время войны. Наталья Денисенко также рассказала о своем опыте.

Украинская актриса в интервью 24 Каналу вспомнила, как уже после полномасштабного вторжения ей написал русский кинорежиссер и предлагал поговорить о какой-то роли. Однако звезда категорически отказалась и отметила, что не работает с россиянами.

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Предлагали ли Денисенко сыграть русскоязычных персонажей

Наталья Денисенко подчеркнула, что ни разу не пробовала роль в России, поэтому ее не должно быть в их кастинг-базах. "Как до, так и во время войны я снималась только в украинских сериалах", – поделилась звезда.

Но уже после полномасштабного вторжения моему менеджеру написал русский режиссер. Но не на русском, а на английском языке. Он написал очень осторожно и толерантно, предлагал поговорить о какой-то роли. Уж точно и не вспомню,

– отметила она.

"Однако мы не продолжили общение, – продолжила Наталья. – Я категорически отказалась и отметила, что мы не работаем с россиянами вообще. И на этом все".

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

После победы Наталья Денисенко хочет работать в украинском сериальном производстве. "Когда началось полномасштабное вторжение, сразу появилось мнение, что моя актерская карьера завершена. Но летом 2022 года мне позвонили по телефону и сказали, что начинают снимать проекты. Теперь я уверена, что все будет хорошо! А после войны вообще супер!" , – поделилась она.

"У нас очень мощная база: классные операторы, много локаций, павильонов, крутая техника, отличные актеры, – отметила Наталья. – Даже тот же Netflix может приезжать со своими актерами и снимать у нас! Так что работа у киношников будет. Верю, что с Украиной будут сотрудничать: будут покупать наши сериалы и будут дублировать их у себя".

Кстати, недавно украинский актер Петр Крылов вспоминал, получивший предложение роли русскоязычного персонажа, будь то бежавший из России россиянин.