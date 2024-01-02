Узнайте в материале, чего Наталья Денисенко уехала в Одессу в канун праздника, как встретила Новый год и в какой компании.

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Наталья Денисенко объяснила, зачем уехала в Одессу

Наталья отметила, что она отправилась в Одессу, чтобы иметь возможность провести последний день в этом году вместе с мужем. Ее муж, актер Андрей Фединчик, находится на службе в Вооруженных Силах Украины, поэтому они не могут встречаться часто из-за его служебных обязанностей. Однако повезло, что ему разрешили отдохнуть один день, чем пара и воспользовалась.

И вот самая главная причина, почему мы сюда приехали. Нам повезло, что 31 декабря – это воскресенье, и у мужчины вышло приехать к нам на один день в выходной,

– рассказала Денисенко.



Наталья Денисенко в новогоднюю ночь / Скриншот

Наталья Денисенко признается, что теперь совсем не хочется громких компаний и вечеринок. Сегодня актриса ищет возможность провести время исключительно с семьей, ведь с мужчиной удается видеться очень редко.

Андрей Фединчик служит в ВСУ

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик познакомились во время съемок украинского сериала "Клан Ювелиров", где они исполнили роль влюбленной пары. В апреле 2017 года влюбленные решили соединить свои судьбы, а в том же году появился сын, которого назвали Андреем.

В феврале Фединчику исполнилось 38 лет, которые он отметил на фронте. В первые дни войны муж отправился на фронт, и даже решил заключить завещание, передав все свои имущественные права на жену. Но Наталья Денисенко отказывается верить в негативный сценарий и делает все возможное, чтобы провести время с любимым, используя любую возможность.