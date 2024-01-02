Дізнайтесь в матеріалі, чого Наталка Денисенко поїхала в Одесу напередодні свята, як зустріла Новий рік та у якій компанії.

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Наталка Денисенко пояснила, чого поїхала в Одесу

Наталя зауважила, що вона вирушила до Одеси, щоб мати можливість провести останній день цього року разом із чоловіком. Її чоловік, актор Андрій Федінчик, перебуває на службі у Збройних Силах України, тому вони не можуть зустрічатися часто через його службові обов'язки. Однак, пощастило, що йому дозволили відпочити один день, чим пара і скористалася.

І ось найголовніша причина, чому ми сюди приїхали. Нам пощастило, що 31 грудня – це неділя, і в чоловіка вийшло приїхати до нас на один день у вихідний,

– розповіла Денисенко.



Наталка Денисенко у новорічну ніч / Скриншот

Наталка Денисенко зізнається, що тепер зовсім не хочеться гучних компаній та вечірок. Сьогодні акторка шукає нагоди провести час виключно з родиною, адже з чоловіком вдається бачитись дуже рідко.

Андрій Федінчик служить у ЗСУ

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися під час зйомок українського серіалу "Клан Ювелірів", де вони виконали ролі закоханої пари. У квітні 2017 року закохані вирішили з'єднати свої долі, а того ж року на світ з'явився син, якого назвали Андрієм.

У лютому Федінчику виповнилося 38 років, які він відзначив на фронті. У перші дні війни чоловік вирушив на фронт, і навіть вирішив скласти заповіт, передавши всі свої майнові права на дружину. Але Наталка Денисенко відмовляється вірити в негативний сценарій і робить усе можливе, щоб провести час з коханим, використовуючи будь-яку нагоду.