Народная артистка Украины Наталья Сумская возвращается к съемкам. Уже совсем скоро увидим ее на экранах в одной из главных ролей полнометражного фильма "Ну мам".

Премьера ленты запланирована на 22 января 2026 года, пишет Кино 24 со ссылкой на соцсети фильма.

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Кого сыграет Наталья Сумская?

Артистка воплотит образ Галины Анатольевны. По сюжету, женщина родилась в Черновцах, а в Киев переехала после замужества. Она была режиссером монтажа на УТ-1, женщиной с голосом, что когда-то звучал на фестивалях, конкурсах, и даже, на том же телевидении. Галина лично знакома со многими звездами эстрады, одной из которых является София Ротару.

Галина Леонтьевна всегда добрая и искренняя по отношению к другим людям и иногда этим могут пользоваться. Но женщина все равно поможет, потому что так умеет любить.

Самым ценным во всем мире для Галины является ее сын. Ради него она пожертвует собой, не будет учитывать обесценивание, не будет спорить.