Лиза Майская подчеркивает, что не может молчать, когда публично воруют то, над чем она долго работала. Актриса отметила, что свой курс о голосе она готовила еще с декабря 2021 года.

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Наталью Денисенко обвинили в информационном мошенничестве: подробности

Запуск курса Лизы Майской был запланирован на начало марта 2022 года, но война внесла свои коррективы и заставила Лизу отложить свои планы. Несмотря на все трудности, она не прекратила работу над курсом и продолжала совершенствовать проект, надеясь, что сможет представить его в лучшие времена.

Если посмотреть мои уроки, то станет очевидным, что план курса и даже некоторые уроки, тексты списаны, как в школе списывают сочинение. Один из уроков Денисенко почему-то назвали – "Сила голоса", так, как я назвала свой курс. В рекламе постоянно используются мои фразы о раскрытии красоты и силы голоса, которые звучат на моем сайте,

– пишет актриса.

Лиза Майская отмечает, что Денисенко знает об этой ситуации. Актриса рассказывает, что общалась с Натальей лично, и она уверяла, что "все уже делают курс о голосе", а также, что не знала о таком проекте Лизы. Однако Майская считает эти слова ложью.

Лиза объясняет, что Наташа видела ее сторис в инстаграм и читала отзывы ее студентов в марте. Это свидетельствует о том, что Денисенко была в курсе работы Лизы над курсом. Несмотря на это, уже в апреле Наташа выпустила свой проект о голосе.

Что теперь делать? Работать дальше. Инфо-цыганство очень отличается от настоящего онлайн-обучения. И я строю именно онлайн-школу, где люди получают основательные знания и навыки, имеют реальные результаты и уже успешно выступают и работают в кадре,

– говорит Майская.

Лиза Майская не считает Наталью Денисенко своей конкуренткой. Она отмечает, что не занимается этим конфликтом и не тратит силы на выяснение отношений. Лиза планирует продолжать свою работу и не позволит этой ситуации повлиять на ее профессиональные планы и амбиции.

Майская объяснила, что написала это сообщение, чтобы избежать постоянного ответа на одни и те же вопросы в переписках. Она подчеркивает, что это экономит ее время, которое она может использовать на продуктивную работу и развитие новых проектов.