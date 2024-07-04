Ліза Майська підкреслює, що не може мовчати, коли публічно крадуть те, над чим вона довго працювала. Акторка зазначила, що свій курс про голос вона готувала ще з грудня 2021 року.

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Наталку Денисенко звинуватили в інформаційному шахрайстві: подробиці

Запуск курсу Лізи Майської був запланований на початок березня 2022 року, але війна внесла свої корективи й змусила Лізу відкласти свої плани. Попри всі труднощі, вона не припинила роботу над курсом і продовжувала вдосконалювати проєкт, сподіваючись, що зможе презентувати його у кращі часи.

Якщо подивитися мої уроки, то стане очевидним, що план курсу та навіть деякі уроки, тексти списано, як у школі списують твір. Один з уроків Денисенко чомусь назвали – "Сила голосу", так, як я назвала свій курс. У рекламі постійно використовуються мої фрази про розкриття краси й сили голосу, які звучать на моєму сайті,

– пише акторка.

Ліза Майська зазначає, що Денисенко знає про цю ситуацію. Акторка розповідає, що спілкувалася з Наталкою особисто, і вона запевняла, що "всі вже роблять курс про голос", а також, що не знала про такий проєкт Лізи. Проте Майська вважає ці слова брехнею.

Ліза пояснює, що Наталка бачила її сторіс в інстаграм і читала відгуки її студентів у березні. Це свідчить про те, що Денисенко була в курсі роботи Лізи над курсом. Попри це, вже у квітні Наталка випустила свій проєкт про голос.

Що тепер робити? Працювати далі. Інфо циганство дуже відрізняється від справжнього онлайн-навчання. І я будую саме онлайн-школу, де люди отримують ґрунтовні знання і навички, мають реальні результати й вже успішно виступають та працюють у кадрі,

– каже Майська.

Ліза Майська не вважає Наталку Денисенко своєю конкуренткою. Вона наголошує, що не переймається цим конфліктом і не витрачає сили на з'ясовування стосунків. Ліза планує продовжувати свою роботу і не дозволить цій ситуації вплинути на її професійні плани та амбіції.

Майська пояснила, що написала цей допис, щоб уникнути постійного відповідання на одні й ті самі питання у листуваннях. Вона підкреслює, що це економить її час, який вона може використати на продуктивну роботу та розвиток нових проєктів.