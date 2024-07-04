Наталка Денисенко откровенно об отношениях с мужем в ВСУ: "У нас не самое худшее положение"

Известная украинская актриса поделилась тем, как ей удается поддерживать романтику в отношениях с мужем, который служит в ВСУ. Андрей Фединчик ушел на фронт с первых дней большой войны.

С тех пор Наталья прилагает много усилий, чтобы их семья оставалась крепкой, несмотря на расстояние. В интервью для Кино 24 актриса рассказала, как изменились их отношения за это время.

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Наталка Денисенко о романтике с мужем, который служит в ВСУ

Наталка отметила, что поддерживать романтику на расстоянии непросто, но они находят способы оставаться близкими. Регулярные телефонные разговоры, видеозвонки и обмен теплыми сообщениями помогают паре сохранять связь.

Я, как женщина, считаю своим долгом поддерживать романтические отношения, делаю для этого все. Да и муж мой молодец. Он помнит, что надо говорить теплые слова, иногда присылает цветы. Понимаю, что у нас не самое худшее положение и просто благодарна за все, что есть в моей жизни,

– сказала актриса.

Она также рассказала, что каждая встреча с Андреем является для них особым событием, которое они тщательно планируют и стараются максимально наслаждаться каждым моментом вместе.

Кроме того, актриса обратилась к женам военных с призывом самостоятельно создавать романтику в своей жизни. Она отметила, что сейчас действительно тяжелые времена, когда у мужчин другие цели и мысли, поэтому для собственного счастья женщины должны сами творить романтику. Наталья посоветовала находить способы поднять себе настроение и ухаживать за собой, например, пойти на массаж, говорить себе приятные слова и заниматься тем, что приносит удовольствие.

Актриса подчеркнула, что важно делать все возможное, чтобы поддерживать собственный уровень концентрации любви и положительных эмоций.