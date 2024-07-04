З того часу Наталка докладає багато зусиль, щоб їхня сім'я залишалася міцною, попри відстань. В інтерв'ю для Кіно 24 акторка розповіла, як змінилися їхні стосунки за цей час.

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Наталка Денисенко про романтику із чоловіком, який служить в ЗСУ

Наталка зазначила, що підтримувати романтику на відстані непросто, але вони знаходять способи залишатися близькими. Регулярні телефонні розмови, відеодзвінки та обмін теплими повідомленнями допомагають парі зберігати зв'язок.

Я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець. Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище і просто вдячна за все, що є в моєму житті,

– сказала акторка.

Вона також розповіла, що кожна зустріч з Андрієм є для них особливою подією, яку вони ретельно планують і намагаються максимально насолоджуватися кожним моментом разом.

Окрім того, акторка звернулася до дружин військових із закликом самостійно створювати романтику у своєму житті. Вона наголосила, що нині справді важкі часи, коли у чоловіків інші цілі та думки, тому для власного щастя жінки повинні самі творити романтику. Наталка порадила знаходити способи підняти собі настрій і доглядати за собою, наприклад, піти на масаж, говорити собі приємні слова та займатися тим, що приносить задоволення.

Акторка підкреслила, що важливо робити все можливе, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові та позитивних емоцій.