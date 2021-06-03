Наталья Ворожбит стала победительницей кинопремии Золотая Дзига 2021 в номинации "Открытие года"

Украинский режиссер Наталья Ворожбит стала победительницей Национальной кинопремии Золотая Дзига в номинации "Открытие года", Определение победителя происходило на закрытом заседании правления и наблюдательного совета путем анонимного голосования.

Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год.

К теме Война начинается с маленьких людей, – Наталья Ворожбит рассказала о фильме "Плохие дороги"

"Учитывая, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это – как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киносообщества. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие и который сделал все, чтобы оно осуществилось", – отметила Наталья Ворожбит.

https://www.instagram.com/p/CPqATaznDZc/?utm_source=ig_web_copy_link

– известный украинский драматург, режиссер, сценарист. Написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также выступила шоураннером и сценаристом сериала "Поймать Кайдаша". В 2020 году дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги", который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков Киноколо.

Читайте также Украинская кинопремия Золотая дзига 2021 объявила дату церемонии награждения

Имена других лауреатов Пятой Национальной кинопремии Золотая Дзига будут объявлены 12 июня во время торжественной церемонии награждения.