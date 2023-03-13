"Навальный" взял Оскара, но не остановил борьбу украинцев: что значит эта победа

Американская киноакадемия ожидаемо назвала документальную ленту о российском "оппозиционере" Алексее Навальном лучшей на Оскаре-2023. Хотя мы и до последнего надеялись, что победа будет принадлежать Украине, в частности, фильму "Дом из осколков".

Это означает только одно – мы продолжаем свою борьбу – на фронте и в тылу. Почему мир до сих пор пытается отбелить "хороших россиян" – вопрос достаточно риторический. Что победа "Навального" будет означать для Запада и почему это может быть опасно, или, наоборот, на руку для Украины – рассказываем в материале 24 Канала.

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"Навальный" победил на Оскаре-2023

На сцену за золотой статуэткой вышла команда фильма "Навальный" от канадского режиссера Дэниела Роэра и жена россиянина. В своем выступлении она обратилась к своему мужу и начала говорить что-то о "свободной России". В то же время автор фильма назвал войну "путинской".

Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной!

– заявила она.



Жена Навального Юлия на сцене Оскара / Скриншот торжественной церемонии

Риторика Навального и политические последствия от победы фильма

В целом, сюжет документальной ленты разворачивается над событиями отравления политика, его лечением в Германии и возвращением в Россию. Съемочная группа была вместе с самим Навальным.

По словам украинского киноведа Лукьяна Галкина, в фильме о Навальном отбеливают "хороших" россиян и смещен фокус борьбы Украины против России. И с этим нельзя не согласиться. Лента действительно будет иметь политические последствия, учитывая и мощную промокампанию "Навального" в мире, что и приблизило его к победе на Оскаре.

В комментарии 24 Канала, украинская продюсер и сценарист Анна Паленчук подчеркнула, что к Оскара фильм ("Навальный" – 24 канал) получил огромное количество наград, премий и различных наград; за ним стоят очень важные и влиятельные финансово продюсеры, которые продвигали этот фильм именно на Оскар. "Поскольку на Оскаре давным-давно выиграют те фильмы, которые соответствуют нарративам американского общества и промокампании, в которые вкладываются миллионные бюджеты, это понятно, что такой фильм как "Навальный" получил Оскара. А украинский фильм "Дом из заноз", который имел совсем не такой промобюджет, совсем не такую промоподдержку, к сожалению, Оскара не получил", – поделилась она.

Если учесть и последнюю риторику Навального о Крыме… А, напомним, он хочет признать границы Украины в 1991 году и опубликовал "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране". В нем он предлагает полностью вывести российские войска из Украины и вернуть все оккупированные территории. Также есть предложение о выплате репараций Украине. Но для этого Запад должен отменить санкции против нефти и газа, ведь именно из продажи и будет происходить выплата компенсаций.

По словам экс-главы МИД Павла Климкина, Навальный видит себя преемником Путина и хочет убедить Запад в целесообразности такого будущего.

В описании фильма говорится о том, что режиссер-документалист Даниэль Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

"Навальный": смотрите трейлер

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Победа Навального на Оскаре-2023 может представить политика символом борьбы с режимом Путина. К тому же "единственным, кто борется с режимом Путина". Но эти понятия довольно ошибочны.

Украина борется веками за свои права и свободу. Путин же – лишь часть истории и образ всего российского народа сейчас. За войну в Украине и геноцид украинцев ответственен не только глава Кремля, но и каждый россиянин без исключения. Именно это мы доказываем миру каждый день.

И действительно болит, потому что когда победу получают такие фильмы, ведь это влияет и на политическое видение американцев. Вот недавно Хью Джекман выразил восхищение "Навальным" и сказал, что это "фильм о человеке, буквально ежедневно рискующем своей жизнью". Однако украинцы молчать не стали и сразу ответили: "Хью Джекман, фильм действительно фантастический. Но нужен нюанс: "Навальный – российский ультранационалист". Он против путинской коррупции, но за так называемый "Русский мир", который не уважает суверенные границы и стремится к расширению Российской империи", или "Если бы Россия не убивала украинцев, было бы даже смешно наблюдать, как сторонники Навального закатывают истерики и сыплются образами типа "Навальный единственный, кто воюет с Путиным!".

Борьба Украины продолжается, хотя российская пропаганда действует

Так что наша борьба продолжается. И напомним, что в номинации "Лучший документальный фильм" за золотую статуэтку соревновался фильм совместного производства с Украиной "Дом из осколков". Он рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц неустанно работает в одном особом детдоме, создавая необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

Главной целью киноленты было желание привлечь как можно больше внимания к Украине. Однако победа ленты "Навальный" в очередной раз доказала, что машина российской пропаганды очень хорошо работает на иностранную аудиторию и "умеет раскручивать псевдо героев там, где героев нет". "Мы украинцы, мы не жалуемся. Мы боремся. Убеждаем, доносим, доказываем информацию снова и снова пока нас не услышат. Даже если услышать должны в Голливуде", – подбодрила команда фильма "Дом из осколков".

"Дом из осколков": смотрите трейлер

Что о победе "Навального" говорят украинские киноведи

Анна Паленчук подчеркнула, что победа фильма о Навальном – это не измена, как считает немало ее коллег. Она отметила: "Этот фильм показывает судьбу политзаключенного, борющегося с режимом Путина. А все, что борется с режимом Путина, сейчас есть нам на руку, на руку украинскому обществу".

"Для американского общества, возможно, эта история сейчас является историей политического лидера, который может заменить Путина. И я считаю, что это не так плохо. Конечно, вообще не хочется видеть россиян на таких премиях и это еще раз доказывает, что киноискусство не может оставаться вне политики, но для американского общества, в котором очень мощным остается российское лобби, эта история может быть альтернативной", – пояснила она.

Анна Мачух, исполнительный директор Украинской Киноакадемии, также отметила, что любая премия – это на 50 % оценка контента (фильма, музыки и т.п.) и на 50 % политика – лоббирование, отражение настроений общества.

То, что Оскар отказал в выступлении Президенту Украины, не поднимал тему российско-украинской войны, и при этом лучшим документальным фильмом признал фильм о Навальном, говорит о нескольких вещах: сильное пророссийское лобби и американское общество, вероятно, готовится к смене власти в России и готовит почву для налаживания связей с потенциальными преемниками,

– рассказала Анна Мачух 24 Канала.

Она дополнила, что для всего мира идеальная картина окончания войны – это смена власти в России. "Никто не хочет верить, что проблема не в Путине, а в целом обществе и что хорошие русские являются такими же империалистами, как и Путин и его окружение", – подытожила она.