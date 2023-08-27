29 января 2022 года Байрак вступилась за украинофобку и любительницу Путина Снежану Егорову. Всех, кто ее критиковал, скандальный режиссер назвала гиенами.

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Заднепровский об Оксане Байрак

Как известно, Байрак не осудила полномасштабное вторжение, а украинцев и россиян продолжает называть "братским народом".

Украинский актер Назар Заднепровский, известных по франшизе "Бешеная свадьба" и сериалу "Домик на счастье", сказал, что редко виделся из Байрак до войны и назвал ее "болезненно самовлюбленной".

Есть СБУ. С Байраком я не контактировал. Видел ее очень редко. Мучительно самовлюбленная. Может, ее тут прижали, приперло, и все не так ей. Россия давала деньги, московские звезды к ней прилетали. Снимались у нее. Она была кто-нибудь. А когда перестали у нее сниматься московские звезды, то она перестала кем-то быть. Кем-то чувствует себя там, ну для этого нужно предать Родину. Бог, народ и СБУ ей судья,

– отметил актер в разговоре с журналисткой Олесей Бацман.

Назар Заднепровский / Скриншот по трейлеру "Бешеной свадьбы"

К слову, раньше Заднепровский прокомментировал скандал с сериалом Горбунова "Ингулец". По его словам, Юрий совершил ошибку, что принял участие в художественном конкурсе и согласился взять государственные деньги на съемки 24-серийного шоу.

Что другие звезды говорили о Байраке

Как известно, со скандальной Оксаной Байрак работало немало украинских артистов, среди них Григорий Бакланов, Анна Сагайдачная, Екатерина Тышкевич и другие.

В разговоре с 24 Каналом, Григорий Бакланов заметил, что никогда не говорил с Байрак на тему политики. Анна Сагайдачна говорила, что о политических взглядах Байрак узнала от посторонних людей Совместные знакомые начали рассказывать Сагайдачной, что в частных разговорах Байрак утверждала, что "не все так однозначно": "Там были прямо споры о Донбассе. Она не уверена, что Россия бомбит и бомбила Донбасс с 2014 года". Екатерина Тишкевич рассказала, что одиозная Байрак ранее заявляла, что вышла бы замуж за Путина

Украинская звезда Римма Зюбина, которая была подругой Оксаны Байрак до 2014 года, считает, что фанатка Путина никогда не скрывала своей антиукраинской позиции Также звезда сказала, что знает актеров, которые сотрудничали с ней на съемочной площадке до полномасштабного вторжения, но удивлена, что только сейчас они говорят о ее позиции.

Римма считает это лицемерием: "Когда вы шли на съемочную площадку, вы уже знали позицию Оксаны Байрак. Вы знали, что она снимает в главных ролях российских актеров. Очень многие актеры вдруг начали писать, выставлять фотографии. Когда вы шли туда и получали деньги, у вас была одна позиция. В таком случае напишите: "Я во время съемок у Оксаны Байрак получила 10 тысяч долларов. Все эти деньги я перечисляю переселенцам или на ВСУ".