29 січня 2022 року Байрак заступилася за українофобку та любительку Путіна Сніжану Єгорову. Усіх, хто її критикував, скандальна режисерка назвала гієнами.

Це цікаво 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

Задніпровський про Оксану Байрак

Як відомо, Байрак не засудила повномасштабне вторгнення, а українців та росіян продовжує називати "братнім народом".

Український актор Назар Задніпровський, відомих за франшизою "Скажене весілля" та серіалом "Будиночок на щастя", сказав, що рідко бачився з Байрак до війни та назвав її "болісно самозакоханою".

Є СБУ. З Байрак я не контактував. Бачив її дуже рідко. Болісно самозакохана. Може її тут притиснули, приперло, і все не так їй. Росія давала гроші, московські зірки до неї прилітали. Знімалися у неї. Вона була хтось. А як перестали у неї зніматися московські зірки, то вона перестала кимось бути. Кимось відчуває себе там, ну для цього потрібно зрадити Батьківщину. Бог, народ і СБУ їй суддя,

— зазначив актор у розмові з журналісткою Олесею Бацман.

Назар Задніпровський / Скриншот з трейлеру "Скаженого весілля"

До слова, раніше Задніпровський прокоментував скандал зі серіалом Горбунова "Інгулець". За його словами, Юрій зробив помилку, що взяв участь у мистецькому конкурсі та погодився взяти державні гроші на зйомки 24-серійного шоу.

Що інші зірки говорили про Байрак

Як відомо, зі скандальною Оксаною Байрак працювало чимало українських артистів, серед них: Григорій Бакланов, Анна Сагайдачна, Катерина Тишкевич та інші.

У розмові з 24 Каналом, Григорій Бакланов зауважив, що ніколи не говорив з Байрак на тему політики. Анна Сагайдачна говорила, що про політичні погляди Байрак дізналася від сторонніх людей. Спільні знайомі почали розповідати Сагайдачній, що у приватних розмовах Байрак стверджувала, що "не все так однозначно": "Там були прямо суперечки про Донбас. Вона не впевнена, що Росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року". Катерина Тишкевич розповіла, що одіозна Байрак раніше заявляла, що вийшла б заміж за Путіна.

Українська зірка Римма Зюбіна, яка була подругою Оксани Байрак до 2014 року, вважає, що фанатка Путіна ніколи не приховувала своєї антиукраїнської позиції. Також зірка сказала, що знає акторів, які співпрацювали з нею на знімальному майданчику до повномасштабного вторгнення, але здивована, що тільки зараз вони говорять про її позицію.

Римма вважає це лицемірством: "Коли ви йшли на знімальний майданчик, ви вже знали позицію Оксани Байрак. Ви знали, що вона знімає у головних ролях російських акторів. Дуже багато акторів раптом почали писати, виставляти фотографії. Коли ви йшли туди й отримували гроші, у вас була одна позиція. У такому разі напишіть: "Я під час зйомок в Оксани Байрак отримала 10 тисяч доларів. Усі ці гроші я перераховую переселенцям чи на ЗСУ".