Назревает новый скандал: актер Джош Бролин раскритиковал премию Оскар-2022

Киноактер Джош Бролин раскритиковал Американскую киноакадемию из-за того, что Дэни Вильнева не номинировали в категории "Лучший режиссер" за фильм "Дюна". При этом сама картина попала в 10 номинаций.

По этому поводу актер снял видео, в котором поздравил и поблагодарил всю команду фильма, однако ситуация с режиссером "Дюны" его шокировала. "Как фильм может получить 10 номинаций, а человека, который сделал просто невозможное с экранизацией книги – ею обделить?", – сказал он.

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"Я хочу поздравить Legendary, Warner Bros. и всех, кто был номинирован на Оскар за "Дюну": монтажеров, операторов, композиторов, сценаристов и всех других. Однако есть сбивающая с толку вещь – Дэнни Вильнев не был номинирован как лучший режиссер, это один из тех случаев, когда можно сказать только: "А? Чего?". Из-за этого ты понимаешь, что все вроде бы потрясающе, однако при этом и ужасно тупо", – заявил Бролин.

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Одну из самых громких премьер 2021 года "Дюну", с Тимоти Шаламе в главной роли, номинировали в следующих категориях:

"Самый лучший фильм";

"Лучшие костюмы";

"Лучший макияж и прически";

"Лучший звук";

"Лучшая оригинальная музыка";

"Лучший адаптированный сценарий";

"Лучший монтаж";

"Лучшие визуальные эффекты";

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика".

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О чем рассказывает фильм

В центре событий – Пол Атрейдес, одаренный юноша, рожденный для большой судьбы, которая до сих пор не известна ему. В фильме он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее семьи и своего народа.

"Дюна": смотрите украинский трейлер

Напомним, Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "Власть пса". "Дюна" Дэнни Вильнева заняла второе место. Картина "Власть пса" будет соревноваться в 12 категориях, а "Дюна" – в 10. О самых громких фильмах-претендентах на Оскар-2022 читайте в нашем материале.