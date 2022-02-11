З цього приводу актор зняв відео, у якому привітав і подякував усій команді фільму, однак, ситуація з режисером "Дюни" його неабияк шокувала. "Як фільм може отримати 10 номінацій, а людину, яка зробила просто неможливе з екранізацією книги, – нею обділити?", – сказав він.

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"Я хочу привітати Legendary, Warner Bros. та всіх, хто був номінований на Оскар за "Дюну": монтажерів, операторів, композиторів, сценаристів та всіх інших. Однак, є річ, що збиває з пантелику, – Дені Вільньов не був номінований як найкращий режисер. Це один із тих випадків, коли можна сказати лише: "А? Чого?". Через це ти розумієш, що все начебто приголомшливо, проте при цьому і страшенно тупо", – заявив Бролін.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Одну із найгучніших прем’єр 2021 року "Дюну", з Тімоті Шаламе у головній ролі, номінували у таких категоріях:

"Найкращий фільм";

"Найкращі костюми";

"Найкращий макіяж та зачіски";

"Найкращий звук";

"Найкраща оригінальна музика";

"Найкращий адаптований сценарій";

"Найкращий монтаж";

"Найкращі візуальні ефекти";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника".

Повний список Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду

Про що розповідає фільм

У центрі подій – Пол Атрейдес, обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. У фільмі він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє сім’ї та свого народу.

"Дюна": дивіться український трейлер

Нагадаємо, Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Про найгучніших фільмів-претендентів на Оскар-2022 читайте у нашому матеріалі.