З цього приводу актор зняв відео, у якому привітав і подякував усій команді фільму, однак, ситуація з режисером "Дюни" його неабияк шокувала. "Як фільм може отримати 10 номінацій, а людину, яка зробила просто неможливе з екранізацією книги, – нею обділити?", – сказав він.
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"Я хочу привітати Legendary, Warner Bros. та всіх, хто був номінований на Оскар за "Дюну": монтажерів, операторів, композиторів, сценаристів та всіх інших. Однак, є річ, що збиває з пантелику, – Дені Вільньов не був номінований як найкращий режисер. Це один із тих випадків, коли можна сказати лише: "А? Чого?". Через це ти розумієш, що все начебто приголомшливо, проте при цьому і страшенно тупо", – заявив Бролін.
Одну із найгучніших прем’єр 2021 року "Дюну", з Тімоті Шаламе у головній ролі, номінували у таких категоріях:
- "Найкращий фільм";
- "Найкращі костюми";
- "Найкращий макіяж та зачіски";
- "Найкращий звук";
- "Найкраща оригінальна музика";
- "Найкращий адаптований сценарій";
- "Найкращий монтаж";
- "Найкращі візуальні ефекти";
- "Найкраща операторська робота";
- "Найкраща робота художника-постановника".
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Про що розповідає фільм
У центрі подій – Пол Атрейдес, обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. У фільмі він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє сім’ї та свого народу.
"Дюна": дивіться український трейлер
Нагадаємо, Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Про найгучніших фільмів-претендентів на Оскар-2022 читайте у нашому матеріалі.