Как передает 24 канал, россияне больше не увидят мультфильмов "Губка Боб Квадратные Штаны", "Черепашки-ниндзя", "Свинку Пеппу" и многие другие, в том числе и музыкальные программы, которые транслировались в России на каналах студии Paramount до 20 апреля. Об этом стало известно из российских СМИ.

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Студия Paramount отключила свои каналы в России

В заявлении российских СМИ говорится, что предупреждения об отключении телеканалов начали рассылать еще 15 апреля, а объявили о решении внутри марта 2022 года.

В пятницу операторы начали получать от компании Paramount (бывший Viacom) уведомление об отключении ее группы каналов с 20 апреля. Месяц назад, 16 марта, компания сообщила о своих намерениях,

– написали они.

Несомненно причиной такого решения стала война России против Украины. Ранее о схожих решениях сообщили и другие компании. Например:

Компания The Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает показ своих фильмов в России. Компания сделала заявление на 5-й день войны России против Украины;

Компания Warner Bros. Премьера Бэтмена с Робером Паттинсоном должна была выйти на широкие экраны 4 марта, но ее россияне тоже не увидят;

Корпорация Sony Pictures "поставит на паузу будущие релизы в России". В частности, не показали "Морбиуса" с Джаредом Лето в главной роли;

Российские остались также без Netflix;

О решении приостановить прокат картин в России сообщила компания Paramount.

Поскольку мы являемся свидетелями трагедии, продолжающейся в Украине, мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, включая "Потерянный город" и "Еж Соник 2",

– заявили в Paramount.