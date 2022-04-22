Як передає 24 канал, росіяни більше не побачать мультфільмів "Губка Боб Квадратні Штани", "Черепашки-ніндзя", "Свинку Пеппу" та багато інших, зокрема й музичних програм, які транслювалися в Росії на каналах студії Paramount до 20 квітня. Про це стало відомо з російських ЗМІ.

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Студія Paramount відключила свої канали у Росії

У заяві російських ЗМІ йдеться про те, що попередження про відключення телеканалів почали розсилати ще 15 квітня, а оголосили про рішення всередині березня 2022 року.

У п'ятницю оператори почали отримувати від компанії Paramount (колишній Viacom) повідомлення про вимкнення її групи каналів з 20 квітня. Місяць тому, 16 березня, компанія повідомила про свої наміри,

– написали вони.

Безсумнівно, причиною такого рішення стала війна Росії проти України. Раніше про схожі рішення повідомили й інші компанії. Наприклад:

Компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупиняє показ своїх фільмів у Росії. Компанія зробила заяву на 5-ий день війни Росії проти України;

Компанія Warner Bros. Прем'єра "Бетмена" з Робером Паттінсоном повинна була вийти на широкі екрани 4 березня, але її росіяни теж не побачать;

Корпорація Sony Pictures "поставить на паузу майбутні релізи в Росії". Зокрема, не показали "Морбіуса" з Джаредом Лето у головній ролі;

Росіяни залишилися також без Netflix;

Про рішення призупинити прокат картин у Росії повідомила й компанія Paramount.

Оскільки ми є свідками трагедії, що триває в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, включаючи "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2",

– заявили у Paramount.