"Не думала, что могу расплакаться": Целик эмоционально отреагировала на выступление Зеленского в Каннах

Ирина Целик, режиссер украинского фильма "Земля голубая, будто апельсин", вошла в жюри Каннского кинофестиваля. Она была в зале, когда из-за видеосвязи выступал Владимир Зеленский.

Отметим, президент Украины обратился к европейцам из-за войны в Украине. В своей речи он упомянул слова Чарли Чаплина в знаменитом фильме "Диктатор", вышедшем на экраны в 1940 году. Ирина целиком в зале расплакалась, слушая Владимира Зеленского.

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Ирина Целик эмоционально отреагировала на выступление Зеленского в Каннах

Украинская кинодеятельница не думала, что смогу расплакаться во время открытия Каннского кинофестиваля, но когда "вдруг среди всего этого шика-блеска объявили, что на связи президент Украины", она не сдержала своих эмоций.

И весь зал, все эти люди в золотых платьях и бриллиантах, поднялись в едином порыве, я от неожиданности лила слезы, слушая моего президента, а Агнешка Холланд принимала меня в знак поддержки. Что ж, это было сильно, спасибо,

– эмоционально отреагировала режиссер.

Форрест Уитакер поддержал Украину

Режиссер отметил, что о войне в Украине упомянул американский актер и режиссер Форест Уитакер. "Недаром он всегда был одним из любимых моих актеров", – поделилась звезда.



Форест Уитакер на 75-м Каннском кинофестивале / Фото Enca

Как сообщило издание Enca, на церемонии открытия Каннского кинофестиваля представили жюри и вручили почетную Золотую пальмовую ветвь актеру и борцу за мир Форесту Уитакеру.

Мучения мира, истекающего кровью, страдающего, горящего… мучают мою совесть,

– сказал в своем выступлении французский актер и глава жюри Венсан Линдон.

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Что сказал Владимир Зеленский в своем выступлении в Каннах

Президент Украины напомнил, что сейчас, как и в 1940 году, есть диктатор и война за свободу. Кроме того, заверил, что война хуже ада. Зеленский вспомнил Бучу, Мариуполь, "Азовсталь", рассказал о более чем 500 тысячах украинцев депортированных в Россию силой.

Политик рассказал, как в 1940 году "великий диктатор" Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора и именно благодаря ему кинематограф перестал быть немым – кино начало говорить и это был голос будущей победы свободы.

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Уже тогда, в 1940 году, когда с экранов прозвучало: "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет...",

– вспомнил Зеленский.

Зеленский выступил на Каннском кинофестивале: смотрите видео