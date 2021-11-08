В течение 24-х эпизодов зрители будут наблюдать за развитием отношений семей Середюков, Крыжановских, Кардашьян и Обомеянг. Какие изменения произойдут в жизни героев? Заглянем на мгновение в Яблоновку. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма FILM.UA Group.

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Что особенного покажут в новом фильме

В семье Середюков наконец все спокойно: череда шумных свадеб позади да еще и надоедливый сосед Тарас исчез с горизонта, не выдержав притеснений своего темпераментного семейства. Поэтому Василий (Назар Заднепровский) и Галина (Леся Самаева) наконец могут уделить больше времени друг другу. И, возможно бы, в этой истории и в дальнейшем царила гармония, если бы соседка Оксана (Вера Кобзарь) не привезла с курорта нового мужа. Им оказался никто иной, как бывший одноклассник Василия Середюка – Тарас Блащиковский (Виталий Иванченко) – который досаждал малому Васильчику все школьные годы. Пусть начнется новое противостояние!



Назар Заднепровский и Виталий Иванченко / Фото FILM.UA Group

Еще одна семья, которую мы увидим на экране, – молодые супруги Обомеянг. Младшая дочь Середюков Катя (Полина Василина) – беременна. Ее афрофранцузский муж Франсуа (Джими Воха-Воха) на время яблуновских каникул устраивается в местную больницу, ведь по образованию он – хирург, поэтому теперь всеми силами будет пытаться вывести украинскую медицину на новый уровень. Однако, инновационность приехавшего из-за рубежа специалиста изрядно надоедает главному врачу Ивану Михайловичу Буравчику (Владимир Миколаенко), чьи коррупционные планы просто тают на глазах.



Джими Воха-Воха / Фото FILM.UA Group

У непоседливых бизнесменов Ольки (Инна Приходько), Ашота (Арам Арзуманян) и их дочери Гаяне (Кира Саяпина) все, как всегда, неспокойно: экспрессивное семейство Кардашьян, в чьих отношениях и до сих пор немало перца, разворачивает операцию "тотальная экономическая война" против бизнес-конкурента.



Инна Приходько и Арам Арзуманян / Фото FILM.UA Group

Идея снять сериал, который бы продлил вселенную "Сумасшедшей свадьбы", родилась еще во время съемок кинотеатральной трилогии. Никто не хотел завершать марафон безумных приключений. Уверяю, что будет так же весело и бешено,

– Николай Куцик, автор идеи сериала.

Любимец "сумасшедшей" кинотрилогии – колоритный руководитель местного БК Назарий Запухляк (Юрий Горбунов) – будет появляться на экране еще чаще, ведь готовит немало сюрпризов для своих фанатов. Каких? Узнаем уже этой весной.

"Мой персонаж, тамада Назарий Запухляк, – настоящий праздник, воплощение исконных традиций "хозяина сугубо украинского застолья". Круто, что теперь он появится и в сериале, и, надеюсь, мне удалось раскрыть его по-новому для зрителей. Еще больше шуток, сногсшибательных приключений и неожиданных сюжетных поворотов – в комедийном сериале "Сумасшедшие Соседи", – рассказывает один из авторов идеи и актер сериала Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов / Фото FILM.UA Group

Если вы пропустили Зрители увидят новый сериал "Сумасшедшие соседи" от создателей "Сумасшедшей свадьбы"

Также зрители увидят в кадре новоиспеченных молодоженов Захара Середюка (Вячеслав Хостикоев) и Раду (Екатерина Файн) в сопровождении ромских родственников. Не обойдется и без непредсказуемой библиотекарши Ульяны (Екатерина Рубашкина) и харизматичного отца Евлампия (Потап), а еще в сериале появится новый персонаж – полковник Кулибаба (Дмитрий Суржиков), который изо всех сил будет пытаться утихомирить "сумасшедших" соседей.



Постер к фильму "Сумасшедшие соседи" / Фото FILM.UA Group

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