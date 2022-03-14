Теперь контент Prime Video недоступен на территории России "из-за географических лицензионных ограничений", как указывается при попытке входа на сайт. Среди картин, которые должны увидеть в России, – сериалы "Властелин Колец: Перстные власти" и последние серии четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" и т.д. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия остается без иностранных фильмов

Как отметила " Экономическая правда ", один из пользователей уверен, что техподдержка сервиса вернет деньги за действующую подписку.

Ранее о схожих решениях сообщили и другие компании из этого сектора. К примеру:

Компания The Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает показ своих фильмов в России. Компания сделала заявление на 5-й день войны России против Украины;

Компания Warner Bros. Премьера "Бэтмена" с Робером Паттинсоном должна была выйти на широкие экраны 4 марта, но ее россияне тоже не увидят;

Корпорация Sony Pictures "поставит на паузу будущие релизы в России". В частности, не покажут "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Премьера приключенческого фильма Marvel запланирована на 1 апреля;

Российские остались также без Netflix;

О решении приостановить прокат картин в Российской Федерации сообщила и компания Paramount.

Поскольку мы являемся свидетелями трагедии, продолжающейся в Украине, мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, включая "Потерянный город" и "Еж Соник 2",

– заявили в Paramount.