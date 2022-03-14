Тепер контент Prime Video недоступний на території Росії "через географічні ліцензійні обмеження", як вказується при спробі входу на сайт. Серед картин, які мали побачити в Росії, – серіали "Володар Перснів: Персні влади" та останні серії четвертого сезону "Дивовижної місіс Мейзел" тощо. Про це повідомляє 24 канал.

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Росія залишається без іноземних фільмів

Як зазначила "Економічна правда", один із користувачів впевнений, що техпідтримка сервісу поверне гроші за підписку, що діє.

Раніше про схожі рішення повідомили й інші компанії з цього сектору. Наприклад:

Компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупиняє показ своїх фільмів у Росії. Компанія зробила заяву на 5-ий день війни Росії проти України;

Компанія Warner Bros. Прем'єра "Бетмена" з Робером Паттінсоном повинна була вийти на широкі екрани 4 березня, але її росіяни теж не побачать;

Корпорація Sony Pictures "поставить на паузу майбутні релізи в Росії". Зокрема, не покажуть "Морбіус" з Джаредом Лето у головній ролі. Прем’єра пригодницького фільму Marvel запланована на 1 квітня;

Росіяни залишилися також без Netflix;

Про рішення призупинити прокат картин у Російській Федерації повідомила й компанія Paramount.

Оскільки ми є свідками трагедії, що триває в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, включаючи "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2",

– заявили у Paramount.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.