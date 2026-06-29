5 актёров, получивших смешные гонорары за культовые роли

Кажется, что в Голливуде все актеры купаются в миллионах. Но иногда даже будущие звезды соглашались работать за суммы, которые сегодня вряд ли покрыли бы их счет у стилиста. Кто-то делал это ради заветного сотрудничества с легендарным режиссёром, кто-то – ещё до мировой славы, а кто-то вообще из-за проигранного пари.

"24 Канал" собрал актеров, которые за свои культовые роли получили удивительно скромные гонорары.

Предлагаем 7 фильмов с высокими рейтингами, от которых вы не сможете оторваться ни на минуту

Джон Хилл — "Волк с Уолл-стрит"

Джона Гилл – "Волк с Уолл-стрит" / Кадр из фильма



Леонардо Ди Каприо за главную роль в этом фильме получил более 10 миллионов долларов, а Джона – всего 60 тысяч долларов. И это ещё до уплаты налогов. Однако актер сам согласился на такой гонорар — он просто хотел работать с режиссером картины Мартином Скорсезе. А еще эта роль принесла ему номинацию на "Оскар".

Джеймс Эрл Джонс – "Звёздные войны"

Джеймс Эрл Джонс – "Звёздные войны" / Коллаж 24 канал



Трудно представить Дарта Вейдера без его легендарного голоса. Именно Джеймс Эрл Джонс сделал одного из самых известных злодеев в истории кино настолько узнаваемым.

Но за этот вклад актер получил всего 7 тысяч долларов. Более того, в первых титрах его имя даже не упоминалось. Ирония судьбы: голос, который знает весь мир, поначалу остался почти безымянным.

Райан Гослинг – "Полу-Нельсон"

Райан Гослинг – "Полу-Нельсон" / Кадр из фильма



В начале карьеры, во время съемок фильма "Полу-Нельсон", Гослинг получил всего 1 тысячу долларов за неделю съемок. Всего у актёра было 23 съёмочных дня. Таким образом, он заработал всего 3,3 тысячи долларов. И это за роль, которая впоследствии принесла ему первую номинацию на "Оскар".

Брюс Уиллис – "Друзья"



Брюс Уиллис – "Друзья" / Кадр из фильма



Брюс Уиллис вообще снялся в популярном ситкоме без гонорара.

Причина звучит почти как сюжет комедии. Во время работы над фильмом "Девять ярдов" он проиграл пари Мэттью Перри. Условием было то, что если картина станет успешной, Уиллис появится в "Друзьях". Он сдержал слово, а весь гонорар за роль передал на благотворительность.

Ник Касл – "Хэллоуин"



Ник Касл – "Хэллоуин" / Кадр из фильма



За работу в культовом хорроре Ник Касл, который на тот момент вообще не был актёром, получал всего 25 долларов в день.

И обязательно узнайте 5 интересных фактов о культовой франшизе «Звёздные войны», о которых вы, возможно, не знали

