24 Канал зібрав акторів, які за свої культові ролі отримали напрочуд скромні гонорари.

Радимо 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину

Джона Гілл – "Вовк з Волл стріт"

Джона Гілл – "Вовк з Волл стріт"/ Кадр з фільму



Леонардо Ді Капріо, за головну роль у цьому фільмі, отримав понад 10 мільйонів доларів, а Джона – всього 60 тисяч доларів. І це ще до розрахунку податків. Проте актор сам погодився на такий гонорар – він просто мріяв працювати з режисером стрічки Мартіном Скорсезе. А ще ця роль принесла йому номінацію на Оскар.

Джеймс Ерл Джонс – "Зоряні війни"

Джеймс Ерл Джонс – "Зоряні війни"/ Колаж 24 канал



Складно уявити Дарта Вейдера без його легендарного голосу. Саме Джеймс Ерл Джонс зробив одного з найвідоміших лиходіїв в історії кіно настільки впізнаваним.

Та за цей внесок актор отримав лише 7 тисяч доларів. Ба більше, у перших титрах його ім'я навіть не згадували. Іронія долі: голос, який знає весь світ, спочатку залишився майже безіменним.

Раян Гослінг – "Напів-Нельсон"

Раян Гослінг – "Напів-Нельсон"/ Кадр з фільму



На початку кар’єри, під час зйомок фільму "Напів-Нельсон" Гослінг отримав тільки 1 тисячу доларів за тиждень зйомок. Всього в актора було 23 знімальні дні. Тож він заробив якихось 3,3 тисячі доларів. І це за роль, яка згодом принесла йому першу номінацію на "Оскар".

Брюс Вілліс – "Друзі"



Брюс Вілліс – "Друзі"/ Кадр з фільму



Брюс Вілліс узагалі знявся у популярному ситкомі без гонорару.

Причина звучить майже як сюжет комедії. Під час роботи над фільмом "Дев'ять ярдів" він програв парі Меттью Перрі. Умовою було те, що якщо стрічка стане успішною, Вілліс з'явиться у "Друзях". Слово він дотримав, а весь заробіток за роль передав на благодійність.

Нік Касл – "Геловін"



Нік Касл – "Геловін"/ Кадр з фільму



За роботу у культовому горорі Нік Касл, який на той момент взагалі не був актором, отримував лише 25 доларів на день.

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