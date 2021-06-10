Неделя швейцарского кино: лучшие фильмы Швейцарии последних лет онлайн

5-й юбилейный фестиваль "Неделя швейцарского кино" состоится с 18 по 27 июня на сайте Swiss Films. В программу вошли самые актуальные фильмы Швейцарии последних лет. В этом году фокусом фестивальной программы стали проблемы экологии: отношения человека и окружающей среды – сквозная тема документальной части подборки.

В этом году фокусом фестивальной программы стали проблемы экологии: отношения человека и окружающей среды – сквозная тема документальной части подборки. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля Артхаус Трафик.

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Какие фильмы вошли в программу фестиваля "Неделя швейцарского кино"

"Укрощение сада"

Режиссер: Салони Джоши

Номинант Сандэнс 2021 и главный призер Docudays 2021 рассказывает об изысканном увлечении бывшего премьер-министра Грузии – коллекционировании столетних деревьев. Хобби его не невинное: чтобы пересадить огромное дерево, приходится вырубать другие, переносить кабели электросетей и прокладывать новые дороги через мандариновые плантации.

"Укрощение сада" 2020: смотрите трейлер

"Гражданин Нобель"

Режиссер: Стефан Гоэль

Лента знакомит зрителей с нобелиатом по химии Жаком Дюбоше, который стал талисманом молодежных климатических забастовок. Картина была номинирована на Швейцарскую кинопремию 2021 за лучший монтаж.

"Гражданин Нобель" 2020: смотрите трейлер

"Жарче климата"

Режиссеры: Адриен Бордоне, Бастьен Безигер

Продолжает тему климатических забастовок фильм об экоактивизме на местном уровне, что получил сильный толчок в Швейцарии после призывов молодой активистки Греты Тунберг. Он демонстрирует год деятельности группы, которая организует пятничные протесты в швейцарском городке Биль.

"Жарче климата" 2020: смотрите трейлер

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Кроме документальных лент на экологическую тематику, в программу также вошли три игровых фильма различных жанров.

"Моя маленькая сестренка"

Режиссеры: Стефани Шуа, Вероника Реймонд

Драма рассказывает о воссоединении двух близнецов – тяжело больного Свена, звезды театра и Лизы, которая когда-то покинула свои художественные амбиции и родной город.

В фильме снялись звездные актеры:

Нина Хосс ("Элла", "Родина")

Ларс Айдингер ("Уроки фарси", "Работа без авторства")

Марта Келлер ("Марафонец")

Йенс Альбинус ("Нимфоманка").

Лента стала номинантом на Золотого медведя и премию Тедди Берлинале 2021, а также обладательницей пяти Швейцарских кинопремий 2021. Украинская премьера состоялась на кинофестивале "Молодость" 2021.

"Моя маленькая сестренка" 2020: смотрите трейлер

"Как Гитлер украл розового кролика"

Режиссер: Каролина Линк

Историческая семейная драма – экранизация одноименного автобиографического романа Джудит Керр. В ней говорится о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов. Лучший молодежный фильм 2020 года по версии Баварской и Немецкой киноакадемий, хит Чилдрен кинофеста 2021.

"Как Гитлер украл розового кролика" 2019: смотрите трейлер

"Часы тикают"

Режиссер: Наташа Беллер

Современная комедия о приключениях женщин за тридцать в мире, переполненном высоких требований общества, связанных с детьми и отношениями. Номинант на Приз зрительских симпатий кинофестиваля "Золотурн" 2020.

"Неделя швейцарского кино" 2021: смотрите видео