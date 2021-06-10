Цього року фокусом фестивальної програми стали проблеми екології: відносини людини та довкілля – наскрізна тема документальної частини добірки. Про це повідомила пресслужба фестивалю Артхаус Трафік.

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Які фільми увійшли до програми фестивалю "Тиждень швейцарського кіно"

"Приборкання саду"

Режисери: Салоні Джаші

Номінант Санденсу 2021 та головний призер Docudays 2021 розповідає про вишукане захоплення колишнього прем’єр-міністра Грузії – колекціонування столітніх дерев. Хобі його не безневинне: щоб пересадити величезне дерево, доводиться вирубувати інші, переносити кабелі електромереж і прокладати нові дороги через мандаринові плантації.

"Приборкання саду" 2020: дивіться трейлер

"Нобелівський громадянин"

Режисер: Стефан Гоель

Стрічка знайомить глядачів із нобеліатом з хімії Жаком Дюбоше, який став талісманом молодіжних кліматичних страйків. Картина була номінована на Швейцарську кінопремію 2021 за найкращий монтаж.

"Нобелівський громадянин" 2020: дивіться трейлер

"Спекотніше за клімат"

Режисери: Адрієн Бордоне, Бастьєн Безігер

Продовжує тему кліматичних страйків фільм про екоактивізм на місцевому рівні, що отримав сильний поштовх у Швейцарії після закликів молодої активістки Ґрети Тунберг. Він демонструє рік діяльності групи, яка організовує п’ятничні протести в швейцарському містечку Біль.

"Спекотніше за клімат" 2020: дивіться трейлер

Цікаво "Друзів: Возз'єднання": як актори українського дубляжу 2000-х знову повернулися до персонажів

Окрім документальних стрічок на екологічну тематику, в програму також увійшло три ігрові фільми різних жанрів.

"Моя маленька сестричка"

Режисери: Стефані Шуа, Вероніка Реймонд

Драма розповідає про возз’єднання двох близнюків – тяжко хворого Свена, зірки театру, та Лізи, яка колись покинула свої мистецькі амбіції та рідне місто.

У фільмі знялися зіркові актори:

Ніна Госс ("Єлла", "Батьківщина");

Ларс Айдінґер ("Уроки фарсі", "Робота без авторства");

Марта Келлер ("Марафонець");

Єнс Альбінус ("Німфоманка").

Стрічка стала номінантом на Золотого ведмедя та премію Тедді Берлінале 2021, а також володаркою п’яти Швейцарських кінопремій 2021. Українська прем’єра відбулася на кінофестивалі "Молодість" 2021.

"Моя маленька сестричка" 2020: дивіться трейлер

"Як Гітлер вкрав рожевого кролика"

Режисерка: Кароліна ЛІнк

Історична сімейна драма – екранізація однойменного автобіографічного роману Джудіт Керр. У ній ідеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів. Найкращий молодіжний фільм 2020 року за версією Баварської та Німецької кіноакадемій, хіт Чілдрен Кінофесту 2021.

"Як Гітлер вкрав рожевого кролика" 2019: дивіться трейлер

"Годинник цокає"

Режисерка: Наташа Беллер

Сучасна комедія про пригоди жінок за тридцять у світі, переповненому високих вимог суспільства, пов'язаних із дітьми та стосунками. Номінант на Приз глядацьких симпатій кінофестивалю "Золотурн" 2020.

"Тиждень швейцарського кіно" 2021: дивіться відео