Новейший минисериал-триллер на 6 эпизодов, который стал фаворитом украинцев на Netflix
- Сериал "Неизбранные" стал самым популярным проектом на Netflix среди украинцев.
- Премьера сериала состоялась 21 апреля 2026 года, он имеет 6 эпизодов и получил рейтинг 6,1 на IMDb, несмотря на свою недавнюю премьеру.
С каждым днем на стриминговой платформе Netflix появляется все больше увлекательных новинок, среди которых действительно можно найти достойные проекты. Так, сейчас большую популярность набирает сериал "Неизбранные".
В рейтинге, опубликованном на сайте Tudum by Netflix, лента заняла первое место среди самых популярных проектов в Украине. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот сериал стал настолько популярным и стоит ли его просматривать.
О чем идет речь в сериале "Неизбранные"?
Сериал "Неизбранные" рассказывает о женщине по имени Рози – мать и жену, которая живет в религиозной общине. Там царят жесткий контроль и дискриминация. Вся ее жизнь с мужем и дочерью окутана запретами и правилами, которые устанавливает лидер общины, а любые попытки высказать собственное мнение быстро подавляются.
Однако однажды все меняется. На ее пути случайно появляется беглый преступник по имени Сэм – и с этого момента жизнь Рози кардинально меняется. Прежде всего меняется она сама: женщина начинает заново выстраивать свою жизнь, переосмысливать ценности и определять, что действительно имеет значение, а что больше не стоит ее внимания.
Что интересно знать о сериале?
- Премьера сериала "Неизбранные" состоялась 21 апреля 2026 года.
- Это проект совместного производства Великобритании и Нидерландов.
- Сериал насчитывает шесть эпизодов, которые можно посмотреть всего за один вечер – примерно за 4,5 часа.
- Режиссерами ленты стали Филиппа Лангдейл і Джем Лоак.
- Критики уже высоко оценили этот проект. Поэтому если вы ценитель драм и триллеров, но не хотите тратить много времени на просмотр, обратите внимание на сериал "Неизбранные", который уже получил популярность среди украинских зрителей.
- Его рейтинг на сайте IMDb составляет 6,1 балла из 10 возможных, несмотря на то, что премьера состоялась совсем недавно.
- Главные роли в сериале исполнили Молли Виндзор, Эйса Баттерфилд, Фра Фри, Шивон Финнеран, Кристофер Экклстон и Астон Маколи.
Сериал "Неизбранные" / Кадр из сериала
Какие еще сериалы смотрят украинцы на Netflix?
Стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в разных странах.
Впрочем, в списке есть и немало других проектов, которые действительно достойны внимания. Среди них:
- "Закон Лидии Поэт" (1–3 сезоны);
- "Плеймейкерка" (2 сезон);
- "Учитель под прикрытием" (1 сезон);
- "Ссора" (2 сезон);
- украинский сериал "Тихая Нава" (1 сезон);
- "Странные чудеса: Рассказы из 1985-го" (1 сезон);
- "Детектив Холли" (1 сезон).
Этот рейтинг охватывает различные жанры – от детективов и драм до комедий и триллеров, поэтому каждый сможет найти что-то по душе.