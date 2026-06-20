Миколайчук OPEN был основан в 2022 году и является одним из крупнейших кинофестивалей Украины. Это важная площадка для премьер украинского и мирового кино, сообщает 24 Канал.

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О чем фильм "Непобедимые"?

Спортивная драма "Непобедимые" – это история о втором шансе, силе человеческого характера и тех, кто находит в себе мужество начать жизнь сначала, даже пережив самые тяжелые испытания. В фильме рассказывается о трех совершенно разных мужчинах, чьи судьбы пересекаются на одной ледовой арене.

Петр Фишер владеет успешным рекламным агентством и считает, что нет ничего невозможного. Однако в его семье начинаются проблемы: у сына Патрика редкое заболевание крови, из-за которого он не может ходить, а брак трещит по швам. Чтобы снова сблизиться с сыном, Петр обращается к спорту.

Роберт "Боб" Крулин – тренер, который собирается завершить карьеру. Дело в том, что парахоккей – тот вид спорта, о котором почти никто не знает в его стране, однако мужчина не привык сдаваться.

Радим Мусил – талантливый флорболист, ставший жертвой нападения. Он получил тяжелое ранение и перенес операцию, после чего оказался в инвалидном кресле и переосмыслил свою жизнь.

Интересно, что вместе с актёрами в фильме снимались настоящие паралимпийские хоккеисты.

Фильм "Непобедимые" закроет фестиваль Mykolaichuk OPEN / Фото пресс-службы

Как создавали фильм?

Режиссёр Дан Панек и продюсер Мартин Бейнгауэр хотели отойти от традиционной спортивной драмы и создать историю, понятную любому зрителю. Они сосредоточились на темах поиска себя, дружбы, принятия собственных ограничений и борьбы с предрассудками, а в центре сюжета – люди и их истории.

К съемкам присоединился немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильмам "Бесславные ублюдки", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Король Артур" и другим. Роль в драме ему предложил продюсер Петр Якл после их совместной работы над исторической эпопеей "Средневековый".

Когда я прочитал сценарий "Непобедимых", то сразу представил Тиля в роли тренера американской команды по парахоккею. Я позвонил ему, и мы оба согласились, что сегодня создается очень мало спортивных мотивационных фильмов, которые действительно стоит поддержать,

– поделился он.

Тиль Швайгер / Кадр из фильма "Непобедимые"

Тиль Швайгер считает, что это история о людях, "которые отказываются сдаваться, вновь находят своё место и завоевывают сердца других". Актёр добавил, что эта картина – не о победе, а о том, чтобы "встать на ноги, вернуться к жизни и наслаждаться самим путешествием".

Для раненых украинских бойцов уже состоялись закрытые показы фильма.