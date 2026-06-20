Миколайчук OPEN заснований у 2022 році і є одним з найбільших кінофестивалів України. Це важливий майданчик для прем'єр українського та світового кіно, передає 24 Канал.

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Про що фільм "Непереможні"?

Спортивна драма "Непереможні" – це історія про другий шанс, силу людського характеру й тих, хто знаходить в собі мужність почати життя з початку, навіть переживши найважчі випробування. У фільмі розповідається про трьох абсолютно різних чоловіків, чиї долі перетинаються на одній крижаній арені.

Петр Фішер має успішну рекламну агенцію та вважає, що нічого неможливого не існує. Проте в його родині починаються проблеми: син Патрік має рідкісне захворювання крові, через яке не може ходити, а шлюб тріщить по швах. Щоб знову зблизитися з сином, Петр звертається до спорту.

Роберт "Боб" Крулін – тренер, який збирається завершувати кар'єру. Річ у тім, що парахокей – той вид спорту, про який майже ніхто не знає в його країні, проте чоловік не звик здаватися.

Радім Мусіл – талановитий флорболіст, який став жертвою нападу. Він отримав важке поранення та переніс операцію, після чого опиняється на кріслі колісному та переосмислює власне життя.

Цікаво, що разом з акторами у стрічці знімалися реальні паралімпійські хокеїсти.

Фільм "Непереможні" закриватиме Миколайчук OPEN / Фото пресслужба

Як створювали фільм?

Режисер Дан Панек та продюсер Мартін Бейнгауер хотіли відійти від традиційної спортивної драми та створити історію, зрозумілу будь-якому глядачеві. Вони зосередились на темах пошуку себе, дружбі, прийнятті власних обмежень і боротьбі з упередженнями, а в центрі сюжету – люди та їхні історії.

До зйомок долучився німецький актор Тіль Швайґер, відомий за фільмами "Безславні виродки", "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Король Артур" та іншими. Роль у драмі йому запропонував продюсер Петр Якл після їхньої спільної роботи над історичним епосом "Середньовічний".

Коли я прочитав сценарій "Непереможних", то відразу побачив Тіля в ролі тренера американської парахокейної команди. Я зателефонував йому, і ми обоє погодилися, що сьогодні створюється дуже мало спортивних мотиваційних фільмів, які справді варто підтримати,

– поділився він.

Тіль Швайґер / Кадр з фільму "Непереможні"

Тіль Швайґер вважає, що це історія про людей, "які відмовляються здаватися, знаходять своє місце знову і завойовують серця інших". Актор додав, що ця стрічка – не про перемогу, а про те, щоб "підвестися на ноги, повернутися до життя і насолоджуватися самою подорожжю".

Для поранених українських бійців уже відбулися закриті покази фільму.