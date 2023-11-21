Без актерского опыта: 5 непрофессиональных актеров, удививших своей игрой в фильмах

Украинские режиссеры часто дают возможность попробовать себя на съемочной площадке артистам, не обучавшимся на актеров. Их профессии тоже творческие: певцы, блоггеры, телеведущие. Впрочем, они справились с вызовом и отлично сыграли в лентах.

Среди таких знаменитостей: Мария Ефросинина, Мишель Андраде, Оля Полякова и другие. Читайте в материале 24 Канала в каких фильмах снялись известные украинские артисты и какие роли исполнили.

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Непрофессиональные украинские актеры, сыгравшие в фильмах

Мария Ефросинина

Украинская телеведущая Мария Ефросинина известна по многим телепередачам. Однако большую популярность ей приносит ютуб канал, в частности, две программы, которые ведущая ввела.

Экзамен, где он снимает интервью со знаменитыми людьми. Также программа "Взрослые девочки", где она вместе с Олей Поляковой обсуждают важные социальные вопросы с точки зрения своего жизненного опыта. Марии представилась возможность получить роль в семейной комедии о Святом Николае. Ефросинина сыграла роль мамы. Сейчас самое время посмотреть эту ленту, ведь близится праздник, который так любят и взрослые и дети.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

Надежда Дорофеева

Надежда Дорофеева – известная украинская певица, инфлюэнсер и тренер "Голоса Страны". Раньше Дорофеева имела опыт съемки в фильме, несмотря на то, что она не является профессиональной актрисой.

Певица сыграла в картине "Я, ты, он, она". Кстати, ее напарником в фильме был Владимир Зеленский. Лента в жанре семейной романтической комедии, повествующей о любовном многоугольнике.

"Я, ты, он, она": смотрите онлайн трейлер фильма

Мишель Андраде

Украинская певица боливийского происхождения, не являющаяся профессиональной актрисой, впрочем, имеет несколько больше опыта в области кино.

В частности, она снялась в таких лентах: "Продюсер", "Гадже", "Ночь святого Валентина". А на днях стало известно, что у Мишель теперь есть невероятный опыт в кино, ведь сыграла роль в 6 сезоне сериала "Корона" на Netflix.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

Оля Полякова

Украинская королева ночи больше привыкла к сцене и микрофону, поскольку связала свою жизнь с пением. Впрочем, у нее уже есть небольшой опыт в съемке кино.

Полякова сыграла роли в трех кинокартинах: "Свингеры", "Свингеры 2", "Звезды по обмену". Так что смотрите фильмы с участием харизматической Оли Поляковой и наслаждайтесь!

"Свингеры 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Дарья Ульянова

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Украинская блогерша, гимнастка, участница и победительница проекта "Холостяк" находится в поисках себя.

Сегодня Дарья продолжает заниматься спортом, ухаживать за собой, учит украинский язык и попробовала себя в съемке сериала. "Женский врач. Новая жизнь", где сыграла роль беременной пациентки, которая также являлась блогером.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала