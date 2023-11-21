Серед таких знаменитостей: Марія Єфросиніна, Мішель Андраде, Оля Полякова та інші. Читайте у матеріалі 24 Каналу у яких фільмах знялись відомі українські артисти та які ролі виконали.
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Непрофесійні українські актори, які зіграли у фільмах
Марія Єфросиніна
Українська телеведуча Марія Єфросиніна відома завдяки багатьом телепередачам. Однак неабияку популярність їй приносить ютуб-канал, зокрема, дві програми, які ведуча запровадила.
Екзамен, де вона знімає інтерв'ю зі знаменитими людьми. Та програма "Дорослі дівчатка", де вони разом з Олею Поляковою обговорюють важливі соціальні питання з точки зору свого життєвого досвіду. Марії випала можливість отримати роль у сімейній комедії про Святого Миколая. Єфросиніна зіграла роль мами. Зараз саме час переглянути цю стрічку, адже наближається свято, яке так люблять і дорослі й діти.
"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму
Надія Дорофеєва
Надія Дорофеєва – відома українська співачка, блогер та тренер "Голосу Країни". Раніше Дорофеєва мала досвід зйомки у фільмі попри те, що вона не є професійною акторкою.
Співачка зіграла у стрічці "Я, ти, він, вона". До слова, її напарником у фільмі був Володимир Зеленський. Стрічка у жанрі сімейної романтичної комедії, яка оповідає про любовний багатокутник.
"Я, ти, він, вона": дивіться онлайн трейлер фільму
Мішель Андраде
Українська співачка болівійського походження, яка не є професійною акторкою, утім, має дещо більше досвіду у галузі кіно.
Зокрема, вона знялась у таких стрічках: "Продюсер", "Гаджьо", "Ніч святого Валентина". А на днях стало відомо, що Мішель тепер має неймовірний досвід у кіно, адже зіграла роль у 6 сезоні серіалу "Корона" на Netflix.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
Оля Полякова
Українська королева ночі більше звикла до сцени та мікрофона, оскільки пов'язала своє життя зі співом. Утім, у неї уже також є невеликий досвід у зйомці кіно.
Полякова зіграла ролі у трьох кінокартинах: "Свінгери", "Свінгери 2", "Зірки за обміном". Тож дивіться фільми з участю харизматичної Олі Полякової та насолоджуйтесь!
"Свінгери 2": дивіться онлайн трейлер фільму
Дар'я Ульянова
Українська блогерка, гімнастка, ексучасниця та переможниця проєкту "Холостяк" знаходиться у пошуках себе.
Сьогодні Дар'я продовжує займатись спортом, доглядати за собою, вчить українську мову та спробувала себе у зйомці серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграла роль вагітної пацієнтки, яка також була блогеркою.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу