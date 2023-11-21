Серед таких знаменитостей: Марія Єфросиніна, Мішель Андраде, Оля Полякова та інші. Читайте у матеріалі 24 Каналу у яких фільмах знялись відомі українські артисти та які ролі виконали.

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Непрофесійні українські актори, які зіграли у фільмах

Марія Єфросиніна

Українська телеведуча Марія Єфросиніна відома завдяки багатьом телепередачам. Однак неабияку популярність їй приносить ютуб-канал, зокрема, дві програми, які ведуча запровадила.

Екзамен, де вона знімає інтерв'ю зі знаменитими людьми. Та програма "Дорослі дівчатка", де вони разом з Олею Поляковою обговорюють важливі соціальні питання з точки зору свого життєвого досвіду. Марії випала можливість отримати роль у сімейній комедії про Святого Миколая. Єфросиніна зіграла роль мами. Зараз саме час переглянути цю стрічку, адже наближається свято, яке так люблять і дорослі й діти.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

Надія Дорофеєва

Надія Дорофеєва – відома українська співачка, блогер та тренер "Голосу Країни". Раніше Дорофеєва мала досвід зйомки у фільмі попри те, що вона не є професійною акторкою.

Співачка зіграла у стрічці "Я, ти, він, вона". До слова, її напарником у фільмі був Володимир Зеленський. Стрічка у жанрі сімейної романтичної комедії, яка оповідає про любовний багатокутник.

"Я, ти, він, вона": дивіться онлайн трейлер фільму

Мішель Андраде

Українська співачка болівійського походження, яка не є професійною акторкою, утім, має дещо більше досвіду у галузі кіно.

Зокрема, вона знялась у таких стрічках: "Продюсер", "Гаджьо", "Ніч святого Валентина". А на днях стало відомо, що Мішель тепер має неймовірний досвід у кіно, адже зіграла роль у 6 сезоні серіалу "Корона" на Netflix.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Оля Полякова

Українська королева ночі більше звикла до сцени та мікрофона, оскільки пов'язала своє життя зі співом. Утім, у неї уже також є невеликий досвід у зйомці кіно.

Полякова зіграла ролі у трьох кінокартинах: "Свінгери", "Свінгери 2", "Зірки за обміном". Тож дивіться фільми з участю харизматичної Олі Полякової та насолоджуйтесь!

"Свінгери 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Дар'я Ульянова

Українська блогерка, гімнастка, ексучасниця та переможниця проєкту "Холостяк" знаходиться у пошуках себе.

Сьогодні Дар'я продовжує займатись спортом, доглядати за собою, вчить українську мову та спробувала себе у зйомці серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграла роль вагітної пацієнтки, яка також була блогеркою.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу