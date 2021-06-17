"Нереальный КОПец" и "Черкассы": какое кино нравится украинцам по версии SWEET.TV

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал рейтинг самого популярного украинского кинопродукта. Какие отечественные ленты чаще всего пользуются спросом среди украинцев и какой жанр любят больше – читайте на Кино 24.

Все фильмы и сериалы, которые вошли в рейтинг – представлены на сервисе эксклюзивно за абонентскую подписку. Просмотреть их можно в интернете на сайте SWEET.TV.

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Общее количество просмотров фильмов и сериалов, которые вошли в рейтинг, достигло 700 тысяч.

Развитие украинского кино – важная составляющая нашей культуры. Ведь именно фильмы, производимые в стране, становятся отражением идеи всего народа. Мы в SWEET.TV делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать украинский кинематограф и помочь ему стать еще лучше,

– отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

В пятерку самых популярных фильмов вошли:

"Нереальный КОПец";

"Сотка";

"DZIDZIO: Первый раз";

"Король Данило";

"Захар Беркут".

По инфографике SWEET.TV можем увидеть, что большую популярность начали набирать украинские сериалы. Только за последние 3 месяца количество просмотров достигло более 400 тысяч. К ним отнесли такие сериалы:

"Первые ласточки. Z@висимые";

"Бедная Саша";

"Вскрытие покажет";

"С кем поведешься";

"Мотыльки" (сериал о Чернобыльской катастрофе).



Рейтинг популярности украинского контента / Инфографика SWEET.TV

Самый популярный жанр украинского кино-комедия

В 5 самых популярных юмористических фильмов, которые больше всего просматривают украинцы, вошли такие ленты:

"Нереальный КОПец";

"Сотка";

"DZIDZIO: Первый раз";

"Безумная свадьба 2";

"Мои мысли тихие".

Кроме комедий зрители SWEET.TV также с удовольствием смотрят исторические драмы:

"Король Данило";

"Захар Беркут";

"Цена правды";

"Червоный";

"Тарас. Возвращение".



Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV

Отдельным пунктом выделили фильмы о войне на Донбассе и Крыме. Среди наиболее пользующихся популярностью:

"Черкассы";

"Донбасс";

"Атлантида";

"Киборги";

"Забытые".

К популярным семейным приключенческим фильмам отнесли такие ленты:

"Сказка старого мельника";

"Полина и тайна киностудии";

"Адская хоругвь, или Казацкое Рождество";

"Я, ты, он, она";

"Приключения S Николая".



Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV