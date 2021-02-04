Украинская комедия "Нереальный КОПец" выйдет на большой экран 4 марта 2021 года. За месяц до премьеры в сети появился новый трейлер фильма, который напомнит безумные приключения в американской "Полицейской академии".

Источник: 24 канал

К релизу готовится новая украинская комедия от режиссера Александра Беляка – "Нереальный КОПец". Фильм уже привлек внимание киноманов актерским составом, ведь здесь можно будет увидеть как знаменитых актеров Станислава Боклана и Анну Саливанчук, так и представителей отечественного шоу-бизнеса.

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"Нереальный КОПец": сюжет и новый трейлер фильма

В фильме покажут последствия приказа президента, который заявил, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Это становится небольшой проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, который начинает строить политическую карьеру. Мужчина отзывает лентяя-сына Василия из Америки и, чтобы держать все под контролем, устраивает его на работу патрульным своего участка. Василий становится напарником строгого лейтенанта Богдана Громова и начинает подготовку к ежегодному соревнованию.

Ну что может произойти с парнем на улицах Одессы? Да все, что угодно! Это доказали в курьезном трейлере фильма "Нереальный КОПец".

"Нереальный КОПец": смотрите новый трейлер

Актерский состав

Станислав Боклан

Дмитрий Ступка

Богдан Юсипчук

Анна Саливанчук

Полина Логунова

Влад Яма

Борис Барский

Премьера комедии "Нереальный КОПец"

Созданием комедии занималась компания VAIT FILMS. По официальным данным, премьера фильма "Нереальный КОПец" состоится 4 марта 2021 года в кинотеатрах Украины.