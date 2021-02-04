"Полицейская академия" по-украински: в сети показали новые кадры комедии "Нереальный КОПец"
Украинская комедия "Нереальный КОПец" выйдет на большой экран 4 марта 2021 года. За месяц до премьеры в сети появился новый трейлер фильма, который напомнит безумные приключения в американской "Полицейской академии".
Источник: 24 канал
К релизу готовится новая украинская комедия от режиссера Александра Беляка – "Нереальный КОПец". Фильм уже привлек внимание киноманов актерским составом, ведь здесь можно будет увидеть как знаменитых актеров Станислава Боклана и Анну Саливанчук, так и представителей отечественного шоу-бизнеса.
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"Нереальный КОПец": сюжет и новый трейлер фильма
В фильме покажут последствия приказа президента, который заявил, что все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Это становится небольшой проблемой для начальника полиции Петра Бурундяка, который начинает строить политическую карьеру. Мужчина отзывает лентяя-сына Василия из Америки и, чтобы держать все под контролем, устраивает его на работу патрульным своего участка. Василий становится напарником строгого лейтенанта Богдана Громова и начинает подготовку к ежегодному соревнованию.
Ну что может произойти с парнем на улицах Одессы? Да все, что угодно! Это доказали в курьезном трейлере фильма "Нереальный КОПец".
"Нереальный КОПец": смотрите новый трейлер
Актерский состав
- Станислав Боклан
- Дмитрий Ступка
- Богдан Юсипчук
- Анна Саливанчук
- Полина Логунова
- Влад Яма
- Борис Барский
Премьера комедии "Нереальный КОПец"
Созданием комедии занималась компания VAIT FILMS. По официальным данным, премьера фильма "Нереальный КОПец" состоится 4 марта 2021 года в кинотеатрах Украины.
Источник: Kino 24
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