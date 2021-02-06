На стриминговом сервисе Netflix выйдет мультсериал по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog. Анонсированное шоу получило название "Sonic Prime".

Источник: твиттер Netflix

Над созданием сериала будет работать известная творческая группа Man of Action, которая получила признание благодаря мультсериалу "Бен-10" и с тех пор адаптировала для детей уже много комиксов.

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Кроме этого, к созданию "Sonic Prime" будут привлечены студия WildBrain и компания SEGA, которой собственно и принадлежат права на синего сверхбыстрого ежа.

Дата премьеры

Премьера первого сезона запланирована на 2022 год. Он будет состоять из 24 серий.

Кто такой Соник и почему он так популярен

Источник: Википедия

Еж Соник – персонаж из серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega. Впервые он появился в 1991 году и с тех пор о нем вышло множество комиксов, мультфильмов и даже фильм ( "Соник в кино").

Особенность этого синего ежа в том, что он может бегать со сверхзвуковой скоростью. Прежде чем атаковать врага, он сворачивается в клубок. В большинстве игр персонаж должен собирать кольца, избегать препятствия и преодолевать врагов, чтобы перейти на следующий уровень.

Простота игрового сюжета и особенность главного персонажа сделала Sonic одной из самых популярных и самых кассовых игр.

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