На стрімінговому сервісі Netflix вийде мультсеріал за мотивами відеогри Sonic the Hedgehog. Анонсоване шоу отримало назву "Sonic Prime".

Джерело: твіттер Netflix

Над створенням серіалу працюватиме відома творча група Man of Action, яка отримала визнання завдяки мультсеріалу "Бен-10" та з того часу адаптувала для дітей вже багато коміксів.

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Окрім цього, до створення "Sonic Prime" будуть залучені студія WildBrain та компанія SEGA, якій власне й належать права на синього супершвидкого їжака.

Дата прем'єри

Прем'єра першого сезону запланована на 2022 рік. Він складатиметься з 24 серій.

Хто такий Сонік та чому він такий популярний

Джерело: Вікіпедія

Їжак Сонік – персонаж з серії відеоігор Sonic the Hedgehog від компанії Sega. Вперше він з'явився у 1991 році й відтоді про нього вийшло безліч коміксів, мультфільмів та навіть фільм ("Їжак Сонік").

Особливість цього синього їжака в тому, що він може бігати з надзвуковою швидкістю. Перш ніж атакувати ворога, він згортається в клубок. У більшості ігор персонаж повинен збирати кільця, уникати перешкоди та долати ворогів, аби перейти на наступний рівень.

Простота ігрового сюжету та особливість головного персонажа зробила Sonic однією з найпопулярніших та найкасовіших ігор.

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